Відповідальність за знесення історичної садиби Барбала на вул. Обсерваторній, 6 у Києві може понести будівельна компанія Geos, яку пов'язують з екс-депутатом Київради Миколою Негричем. Про це правозахисник Олександр Аронець повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, посилаючись на дозвіл на проведення будівельних робіт, виданий 21 листопада 2019 року київським Департаментом з питань архітектурно-будівельного контролю ТОВ «Геос-УКБ».

Він зазначає, що в документі будівельна компанія позначена в якості генерального підрядника проєкту, а замовник будівництва — ТОВ «Інформаційна група» Агентство столичних повідомлень".

«Я з'ясував, хто саме стоїть за знищенням історичної будівлі Барбана в Києві. Отже, з інформованих джерел, а також з відкритих даних про юридичних осіб мені стало відомо, хто саме стоїть за всім. Компанія, яка веде роботи на садибі — ТОВ „Інформаційна група“ Агентство столичних повідомлень». Керівником цієї компанії є Баженов Євген Олександрович. Баженов Євген є також директором ТОВ «Прайм Інвест девелопмент», співвласником якої є Негрич Микола Михайлович, тобто вони бізнес-партнери", — написав Аронець.

Правозахисник нагадав, що Микола Негрич був депутатом Київради, після чого став одним з найбільших забудовників Києва.

«Хто такий Микола Негрич — це відома людина в колах активістів, оскільки був висуванцем і депутатом Київради від УДАРу Віталія Кличка в 2014 і 2015 роках. Сьогодні його вважають одним з найбільших забудовників Києва, за даними ЗМІ він та його тесть Михайло Голиця (екс-начальник Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА (1996−2010 р.р.), ексдиректор «Київміськбуду» (2010−2012 р м), а також засновник КП «Житлоінвестбуд-УКБ») є співвласниками будівельної компанії «Геос девелопмент». Власне інформовані джерела підтвердили, що за знищенням історичної будівлі стоїть Негрич і «Геос девелопмент», — повідомив Аронець.

Правозахисник також зазначив, що, за його інформацією, Миколу Негрича бачили на акції громади проти знесення будинку Барбана.

«Тільки що мені повідомили, що вчора на акції громади проти знесення будинку Барбана, один з лідерів партії „Народовладдя“, ексдепутат Київради 2014 і 2015 рр. (якраз в роки, коли Негрич був депутатом) Кутняк Святослав побачив Миколу Негрича поруч з акцією. Як тільки Негрич побачив Святослава, він відразу ж пішов, що ще раз свідчить про те, що за знищенням будинку стоїть саме Негрич», — вважає Аронець.

20 серпня Рада нацбезпеки і оборони ухвалила рішення відновити зруйновану частину садиби Барбана, а також провести аудит усіх архітектурних пам'яток на території держави.



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