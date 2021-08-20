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РНБО ввів персональні санкції проти Деркача, Шарія, Гужви і Страна.ua

19:17 20 серпня 2021
РНБО ввів персональні санкції проти Деркача, Шарія, Гужви і Страна.ua

Рада національної безпеки і оборони 20 серпня ввів персональні санкції проти проросійського блогера Анатолія Шарія, головного редактора ресурсу «Страна.ua» Ігоря Гужви і афілійованих з ним юросіб, а також народного депутата Андрія Деркача. Про це на брифінгу повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.

«Прийнято рішення ввести санкції проти народного депутата Андрія Деркача і кола осіб, які під санкціями США», — уточнив Данилов.

Як заявив глава СБУ Іван Баканов, пропозиції про застосування економічних санкцій до проросійських пропагандистам внесла в РНБО спецслужба.

За словами Баканова, РНБО прийняла рішення ввести персональні санкції до 4 фізосіб, серед яких Анатолій і Ольга Шарій, Ігор Гужва. Санкції вводяться і до 4 компаній, пов'язаних з інтернет-ресурсами, які прямо або побічно координуються цими громадянами і ведуть системну антиукраїнську пропаганду.

Також санкції вводяться до 12 юросіб, серед яких місцеві телеканали з Криму та Севастополя, інформагенції та інтернет-видання. Всі вони ведуть інформаційну війну проти України та є активними учасниками гібридної агресії.

Окрім того, за пропозицією СБУ, санкції застосують до 6 фізосіб і однієї юридичної особи — Слідчого ізолятора № 1 по Криму та Севастополю.

Нагадаємо, в травні 2020 року Деркач оприлюднив аудіозапис розмов нинішнього президента США Джозефа Байдена з п'ятим президентом України Петром Порошенко. У США Деркача назвали російським агентом з «десятирічним стажем» і розцінили як втручання РФ у американські вибори. Мінфін США ввів проти Андрія Деркача свої санкції.

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