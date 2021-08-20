«Не допускати до закладів освіти дітей, які не вакциновані»: чи мають школи право вимагати довідки про щеплення

Пандемія коронавірусу призвела до того, що мільйони дітей пропустили терміни планової вакцинації. Поки вони надолужували згаяне, багатьох батьків шокували розповсюджені ЗМІ слова головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна про те, що невакцинованих дітей не допустять до шкільних занять: бо ж в Україні щеплення від COVID-19 дітям на той час ще не робили взагалі. І тільки кілька днів тому МОЗ дозволило таку вакцинацію, але тільки в окремих випадках і одною вакциною — дітям, котрим вже виповнилось 12 років.

В Україні до 2022 року обов'язковими є щеплення від десяти хвороб

— Я б зважав на рішення Верховного суду щодо недопуску невакцинованих дітей до закладів освіти. І запроваджував би подібні норми в законі: не допускати до закладів освіти дітей, які не вакциновані і не мають на це об’єктивних причин, абсолютних медичних протипоказань. Вони все одно можуть обирати альтернативу — дистанційний формат абощо. З дорослими складніше. У нас є частина дорослого населення, для якої вакцинація має бути обов’язковою: працівники освіти, сфери обслуговування, ми не маємо допускати їх до робочих місць без щеплення. Для всіх інших забезпечити обов’язковість доволі важко, й сам процес контролю не матиме практичного сенсу. Це скоріш власний вибір людини, — заявив Ігор Кузін виданню LIGA.Life.

Оскільки коронавірус був чи не основною темою інтервʼю, багато ЗМІ тиражувало ці слова у звʼязку з COVID-19. Насправді ж журналісти й чиновник, як це часто буває, мали на увазі «дві великі різниці».

Нагадаємо, навесні Верховний суд України вирішив, що школа не порушує право на освіту невакцинованих школярів, коли не допускає їх до занять у класах — знання діти можуть отримувати, навчаючись вдома. Але в даному разі йшлося про дитину, яка не могла документально підтвердити протипоказання до обовʼязкових вакцинацій, начебто всі документи про це лишились на окупованій території.

Наразі ж обов'язковими є 10 щеплень: проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу (що вказано у статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб») та проти паротиту, краснухи, гемофільної інфекції типу b (ХІБ-інфекція) та гепатиту B (були внесені як обов'язкові до календаря профілактичних щеплень, де вказано, коли й які вакцинації та ревакцинації повинні бути проведені, у різний час). Наступного року планується зробити також обов'язковою вакцинацію проти пневмококової інфекції. COVID-19 у цьому списку поки що немає.

Ст. 15 вищезазначеного Закону прямо вказує: «Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі, якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків через медичні протипоказання, при нормальній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його».

Здавалося б, якщо у дитини відсутнє якесь щеплення, її взагалі не пустять до школи. Але МОЗ коментує положення «щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків» дещо ширше: якщо існують медичні протипоказання для вакцинації, то дитячий заклад може відвідувати й дитина, яка не тільки була щеплена з порушенням строків, але й взагалі не була вакцинована: «Колективний імунітет допоможе захистити від смертельно небезпечних хвороб тих дітей, які не можуть вакцинуватися з медичних причин. Якщо в дитини є протипоказання, їй надається відповідна довідка на підставі даних обов’язкового медичного профілактичного огляду дитини за участю педіатра та інших лікарів-спеціалістів. Рішення про допуск таких дітей до закладів освіти приймає комісія лікарів відповідного лікувально-профілактичного закладу».

Довідку форми № 026/о школи й дитсадки більше не вимагають, але лишаються потрібними ще дві

Ще 2018 року МОЗ скасувало як морально застарілі низку облікових форм (довідок), серед яких і «Медична карта студента» (форма № 025−3/о), і «Медична карта дитини (для дошкільного та загальноосвітнього навчальних закладів)» (форма № 026/о). «Медична карта дитини», яку вимагали при вступі до дитсадків та шкіл, зокрема, також порушувала й право на медичну таємницю, оскільки, згідно з ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоровʼя», «Пацієнт має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні. Забороняється вимагати та надавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування пацієнта».

Але лишаються необхідними ще дві довідки. Батьки майбутніх першачків вже здали їх до шкіл разом з іншими документами: це «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду» (форма № 086−1/о) та «Карта профілактичних щеплень» (№ 063/о). І, якщо дитині, що досягла 7 років, вчасно зроблені всі щеплення, то оновлювати форму № 063/о довідками про вакцинації не потрібно до 14 років. Хіба що у школі з якихось причин (як-от перехід дитини у нову школу) таких даних немає.

Форму ж № 086−1/о потрібно здавати в школу кожного року. Приватні клініки Києва, наприклад, пропонують огляди дітей лікарем і оформлення такої довідки за 500 і більше гривень. Але ця довідка надається й безкоштовно (як і форма № 063/о) — педіатром чи сімейним лікарем, з яким підписана декларація. Оформлюється вона після щорічного профілактичного огляду та містить, крім статистичних та особистих даних, висновок про стан здоров’я дитини, групу для занять фізкультурою та рекомендації лікаря. Також, якщо учень має захворювання, то (тільки за бажанням одного з його батьків або законного представника) у довідці може бути вказаний діагноз.

Оскільки практично всі майбутні першокласники проходять медогляд (і отримують довідки 086−1/о) у травні-липні, то їхні довідки дійсні також до травня-липня наступного після вступу до школи року — «форма 086−1/о» діє не протягом тільки навчального року, а весь календарний рік з моменту її оформлення лікарем. Крім того, через пандемію коронавірусу минулого року було послаблення із термінами проходження медоглядів школярами — і довідки багато хто здавав у листопаді, а то й у лютому. Тому вимагати здати в обов'язковому порядку довідки до 1 вересня, якщо термін дії попередніх ще не сплив, школи не мають права. Але за бажання батьки можуть організувати медогляди й раніше — в зручний для них та дітей час.

Практично всі майбутні першокласники проходять медогляд

Що ж до медоглядів, то наказом МОЗ N 682 від 16.08.2010 встановлені їх періодичність та перелік лікарів, яких необхідно відвідати. Так, з 6 років (перед вступом до навчального закладу) і до 17 діти повинні раз на рік пройти огляд педіатра чи сімейного лікаря (для 16−17-річних студентів це може бути терапевт студентської поліклініки). Крім того, шестиліток оглядають дитячі хірург, офтальмолог, ортопед-травматолог, стоматолог і, якщо є показання за здоровʼям, інші спеціалісти. Також діти здають обов'язковий аналіз крові на гемоглобін та інші — за показаннями. Надалі, до 10 років включно, огляди спеціалістів вузького профілю та аналізи — тільки за показаннями.

У 11 років школяр знову повинен пройти огляд дитячих хірурга, офтальмолога, ортопеда-травматолога, стоматолога і, за показаннями, інших спеціалістів. Аналізи — кров на гемоглобін, кров на цукор (у дітей з групи ризику на цукровий діабет), інші — за показаннями. У 12−13 років обов'язкове знову тільки відвідування педіатра, огляди спеціалістів вузького профілю та аналізи — тільки за показаннями.

14−15-річні діти, крім педіатра, повинні бути раз на рік оглянуті стоматологом і дитячими хірургом та ендокринологом, а також (за показаннями) гінекологом дітячого та підліткового віку й психологом. Обов'язкові щорічна флюорографія та аналіз крові на гемоглобін (інші аналізи — за показаннями).

У 16−17 років до обов'язкового педіатра (або терапевта) додаються щорічні огляди стоматолога та (за показаннями) гінеколога дітячого та підліткового віку і флюорографія.

Крім того, щороку проводиться плантографія (діагностика плоскостопості) перевірка постави, гостроти зору та слуху — зазвичай медсестрами, що працюють з педіатрами та сімейними лікарями.

МОЗ України рекомендує вакцинувати дітей проти COVID-19, але не всіх

Наразі майже всі лідери ринку вакцин від коронавірусу або вже перевіряють безпечність та ефективність своїх препаратів для дітей різних вікових категорій, або заявили про наміри проведення таких перевірок. Щеплення дітей, та й то починаючи з 16 років, проводилося лише у США та Ізраїлі.

Але останні наукові дослідження, рекомендації ВООЗ та нещодавні зміни інструкції до вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech вплинули на рішення МОЗ України дозволити використовувати цей (і поки що — лише цей) препарат у нашій країні дітям з 12 років.

Якщо дитина виїжджає до країни, де для перетину кордону необхідні сертифікат чи міжнародне свідоцтво про вакцинацію, приїхала з іншої країни, де вона отримала першу дозу вакцини Comirnaty/Pfizer, або ж має високі ризики важкого перебігу та розвитку ускладнень після хвороби на COVID-19 та не має протипоказань до вакцинації, її батьки (або ж самі діти, що досягли віку 16 років) можуть звернутися до педіатра чи сімейного лікаря дитини. Той може видати довідку, після чого пацієнти вже звертаються до центрів вакцинації.

Як вказано в рекомендаціях МОЗ, при цьому необхідно дотримуватися 14-денного інтервалу між введенням вакцини від COVID-19 та вакцини проти інших хвороб, за винятком екстреної вакцинації.

Особливості щеплень дітей проти коронавірусу, повні переліки показань до вакцинації та необхідних документів опубліковані на сайті МОЗ.

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