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Януковича викликали в київський суд

18:30 20 серпня 2021
Януковича викликали в київський суд

Засудженого за держзраду екс-президента Віктора Януковича і його сина Олександра викликали повісткою до Вищого антикорупційний суд — для обрання запобіжного заходу.

Олександра Януковича викликають до суду на 13:00 25 серпня 2021 року, а Віктора Януковича — на 9:45 27 серпня.

Як випливає з тексту повісток, опублікованих судом, НАБУ і Спеціалізована прокуратура клопочуть про взяття їх під варту.

У якості відомого слідству місця проживання Віктора Януковича вказана його адреса в Ростові-на-Дону, а його сина — адреси в окупованому Донецьку і Санкт-Петербурзі.

У березні суд залишив в силі рішення про заочний арешт Януковича у справі про захоплення державної влади. В даний час НАБУ і САП розслідують справу про заволодіння резиденцією «Межигір'я» шляхом зловживання службовим становищем. Дії колишнього президента кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України, його сина — за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу, ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу.

В інтерв'ю ЗМІ представник Офісу Генпрокурора Олександр Донський заявив, що допитати Януковича в Ростові-на-Дону українські правоохоронці не можуть через те, що Росія не надає для цього відповідної міжнародної допомоги.

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