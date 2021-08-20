Українцям будуть розраховувати «мінімалку» по-новому: що зміниться

Кабмін погодив постанову Верховної Ради, котра, зокрема, оновлює правила нарахування мінімальної заробітної плати. Про це повідомляє сайт Кабінету міністрів України.

Зміни, що вносяться до Закону «Про оплату праці», передбачають, що в розмір «мінімалки» не включатимуться:

• доплата за суміщення професій або посад;

• доплата за тимчасове виконання обов'язків відсутнього працівника;

• доплата за роботу в шкідливих і небезпечних умовах праці;

• доплата за роботу в особливих природних, географічних і геологічних умовах;

• доплата за роботу в умовах підвищеного ризику для здоров'я;

• додаткові виплати за роботу в надурочний час;

• доплати за роботу в нічний час і за роботу в роз'їздах;

• виплати за роботу в свята, вихідні та неробочі дні;

• доплати у вигляді премії до свят та ювілейних дат;

• індексація заробітної плати;

• компенсації за втрату частини доходів через порушення термінів виплати заробітної плати.

Автори законопроекту вважають, що виключення з «мінімалки» доплат і премій підвищить загальний розмір заробітної плати.

Нагадаємо, впровадження накопичувальної пенсійної системи створює певні ризики.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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