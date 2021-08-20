У резонансній справі поставили «жирну крапку»: російський «Сбербанк» програв суд в Україні

У четвер, 19 серпня, Верховний суд прийняв остаточне рішення у резонансній справі, щодо захисту прав на торговельну марку «Сбербанк» на території України. Про це повідомляє прес-служба «Ощадбанку».

Верховний суд зобов'язав російський «Сбербанк» припинити незаконне використання цієї торгової марки в Україні. У «Ощадбанку» заявили що це рішення дозволить надійніше захистити права та інтереси своїх клієнтів і не вплине на клієнтів банку-опонента.

Судовий розгляд про використання «Сбербанком Росии» торгової марки «Сбербанк» тяглося з 2016 року. Справа налічує тридцять томів матеріалів. Це пов'язано з активним протистоянням російського АТ «Сбербанк».

Раніше повідомлялося, що «Ощадбанку» довіряють свої гроші чиновники НБУ — в ньому розміщені одні з найбільших сум на депозитах.

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