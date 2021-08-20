Чорногорія може посилити правила в'їзду в країну: що потрібно знати українцям

На даний момент, згідно з інформацією вітчизняного МЗС, немає жодних обмежень для співгромадян, які зібралися відпочити у Чорногорії, де, за розповідями політика Віктора Уколова є свої «рай та пекло» .

Так, на сторінці tripadvisor.mfa.gov.ua на даний момент повідомляється, що українцям не потрібно пред'являти на кордоні негативні тести на коронавірус.

сайт https://tripadvisor.mfa.gov.ua/

Проте ситуація може зміниться. Так, «Балканський оглядач» повідомляє, що уряд Чорногорії оголосив про нові епідемічні заходи.

Так, громадянам країни і іноземцям хочуть дозволити в'їзд до Чорногорії лише при виконанні однієї з наступних умов:

вакцинація від COVID-19 (хоча б однієї дозою);

негативний тест ПЛР, зроблений не більше, ніж за 72 години до перетину кордону;

доказ перенесеної хвороби COVID-19 (після позитивного ПЛР або швидкого тесту на антиген пройшло не менше 14 днів і не більше 180 днів);

негативний експрес-тест на антиген не старший за 48 годин.

Якщо у тих, хто в'їжджає, немає жодного з перерахованих вище документів, їх можуть відправити на самоізоляцію, яку можна припинити на шостий день, отримавши негативний ПЛР-тест.

Відзначається, що за останні 28 днів у Чорногорії було зареєстровано 930 нових випадків ковіду у туристів — 12,84% від загальної кількості виявлених випадків зараження за цей період (7243).

Також у країні обмежать масові заходи та урочистості у закладах громадського харчування, зокрема, весілля, дні народження.

Їх дозволять, якщо у господарів та гостей є:

хоча б одне щеплення проти ковіду;

негативний тест ПЛР;

дані про перенесений COVID-19;

негативний експрес-тест.

Похорон дозволять проводити у присутності максимум 10 чоловік — з обов'язковим носінням масок.

На відкритому просторі не дозволятимуть збиратися більше 50 дорослим. Менше — можна, але з дотриманням безпечної дистанції та масочного режиму.

За даними ресурсу, заходи хочуть ввести на період з 21 серпня до 10 вересня, а потім приймати рішення, виходячи з епідемічної ситуації.

Нагадаємо, що на початку серпня правила в'їзду посилювала Німеччина.

Фото з Вікіпедії.

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