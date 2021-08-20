Чорногорія може посилити правила в'їзду в країну: що потрібно знати українцям
На даний момент, згідно з інформацією вітчизняного МЗС, немає жодних обмежень для співгромадян, які зібралися відпочити у Чорногорії, де, за розповідями політика Віктора Уколова є свої «рай та пекло» .
Так, на сторінці tripadvisor.mfa.gov.ua на даний момент повідомляється, що українцям не потрібно пред'являти на кордоні негативні тести на коронавірус.
Проте ситуація може зміниться. Так, «Балканський оглядач» повідомляє, що уряд Чорногорії оголосив про нові епідемічні заходи.
Так, громадянам країни і іноземцям хочуть дозволити в'їзд до Чорногорії лише при виконанні однієї з наступних умов:
- вакцинація від COVID-19 (хоча б однієї дозою);
- негативний тест ПЛР, зроблений не більше, ніж за 72 години до перетину кордону;
- доказ перенесеної хвороби COVID-19 (після позитивного ПЛР або швидкого тесту на антиген пройшло не менше 14 днів і не більше 180 днів);
- негативний експрес-тест на антиген не старший за 48 годин.
Якщо у тих, хто в'їжджає, немає жодного з перерахованих вище документів, їх можуть відправити на самоізоляцію, яку можна припинити на шостий день, отримавши негативний ПЛР-тест.
Відзначається, що за останні 28 днів у Чорногорії було зареєстровано 930 нових випадків ковіду у туристів — 12,84% від загальної кількості виявлених випадків зараження за цей період (7243).
Також у країні обмежать масові заходи та урочистості у закладах громадського харчування, зокрема, весілля, дні народження.
Їх дозволять, якщо у господарів та гостей є:
- хоча б одне щеплення проти ковіду;
- негативний тест ПЛР;
- дані про перенесений COVID-19;
- негативний експрес-тест.
Похорон дозволять проводити у присутності максимум 10 чоловік — з обов'язковим носінням масок.
На відкритому просторі не дозволятимуть збиратися більше 50 дорослим. Менше — можна, але з дотриманням безпечної дистанції та масочного режиму.
За даними ресурсу, заходи хочуть ввести на період з 21 серпня до 10 вересня, а потім приймати рішення, виходячи з епідемічної ситуації.
Нагадаємо, що на початку серпня правила в'їзду посилювала Німеччина.
Фото з Вікіпедії.122
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