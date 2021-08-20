Влада Кирилівки встала на захист медуз: відпочивальникам заборонено виносити їх з моря

У Кирилівці через величезну кількість медуз відпочивальникам доводиться застосовувати кмітливість, щоб скупатися у морі. Деякі курортники стали збирати морських мешканців у поліетиленові пакети й виносити на пляж.

Після цього місцева влада встановила на пляжах таблички, які забороняють виловлювати медуз в морі, повідомляє «РІА Мелітополь».

Аргументують це тим, що процес розкладання супроводжується смородом та неестетичним видовищем. Сподіваються, що течія віднесе медуз назад, а море так самоочищається. Дійсно, під час шторму медуз відносить у море, але як тільки вітер змінюється, вони знову опиняються біля берега.

Не допомагають й мережі навколо пляжу — з початком шторму конструкція втрачає будь-який сенс, мережі просто виносить на берег.

А туристи продовжують скаржитися на відпочинок у Кирилівці й скасовують бронь у готелях та базах відпочинку.

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