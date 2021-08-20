БК «КБР» та концерн NESTRA побудували перше в Україні сховище для зберігання відпрацьованого ядерного палива

Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) відкриється до Дня Незалежності, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

З 2021 року, згідно з тендерною процедурою, за його словами, об'єкт будувала та ввела в експлуатацію компанія БК «КБР».

«За 7 місяців були закінчені роботи з прокладенням залізничної колії всередині сховища, були налагоджені системи радіаційного контролю, контролю управління ЦСВЯП та комутаторного та радіорелейного зв'язку», — повідомив він.

Раніше Кабінет Міністрів затвердив державну економічну програму поводження з відпрацьованим ядерним паливом вітчизняних атомних електростанцій на період до 2025 року. Згідно з цим відтепер відпрацьоване ядерне паливо з трьох функціонуючих атомних електростанцій — Рівненської, Южно-Української та Хмельницької АЕС — буде відправлятися до Чорнобиля. Паливо буде потрапляти до сховища на поїзді. Спеціально для цього була побудована 43-кілометрова ділянка залізничної колії, яка з'єднає ЦСВЯП із залізничною мережею України.

Також, на замовлення БК «КБ» був виготовлений універсальний мобільний тягач на комбінованому ходу. Цей єдиний в Україні тягач буде доставляти паливо з АЕС до ЦСВЯП. Унікальність тягача в тому, що він може пересуватися як залізничними коліями, так і звичайними дорогами. Аналоги таким тягачам є тільки у Німеччині та США.

Нагадаємо: з 2017-го по 2020 рік будівництвом об'єкта займалася компанія «УкрБуд» Максима Микитася, але після затримок строків та збільшення бюджетів компанію відсторонили від роботи.

13 серпня 2021 року Державна архітектурно-будівельна інспекція України (ДАБІ) видала сертифікат про відповідність завершеного будівництва першого пускового комплексу Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) проєктній документації. Цим сертифікатом ДАБІ також підтвердила готовність об’єкта до експлуатації.

Основні напрямки діяльності БК «КБР»: проєктування об'єктів, монолітні роботи, монтаж фасадів та інженерних мереж, реконструкції будь-якої складності, капітальні ремонтні роботи історичних пам'яток архітектури України, будівництво багатоквартирних будинків. Об'єкти компанії: Державна податкова служба України (ДПС), Інститут Серця МОЗ України, Київський зоопарк, Державне бюро розслідувань, Центр інноваційних медичних технологій НАН України та ін.

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