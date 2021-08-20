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Україна

Одеські пляжі спорожніли: названа причина

13:56 20 серпня 2021
Одеса

В Одесі через різке похолодання у кінці тижня на пляжах майже немає людей. А під Херсоном курортникам настрій зіпсував сильний град, який перетворив дороги на ковзанку.

Сьогодні в Одесі відпочивальники йдуть до моря подихати. Рідко хто наважується купатися, пише «Траса Е-95».

Температура морської води зараз вища, ніж температура повітря. Повідомляється, що після 30-градусної спеки стовпчики термометрів опустилися до +22 градусів.

Тільки віндсерфери продовжують свої змагання і не скаржаться на таку погоду.

Нагадаємо, на вихідні синоптики обіцяють одеситам та туристам незначне потепління до +26 градусів, а також дощі та грози.

фото trassae95.com/

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