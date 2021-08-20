З «рейдами» приходити не будуть: стало відомо, як буде працювати нова система перевірки отримувачів субсидій

Єдина інформаційна система, впровадження якої заплановано на осінь, повинна спростити оформлення субсидій та контроль претендентів на державну допомогу. Про це повідомляє ТСН.

Восени в Україні запрацює система, в якій буде зібрана вся інформація: чим займається субсідіант, який має дохід, стаж і інші дані, заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, система допоможе швидше перевіряти претендентів на допомогу та спростить процедуру оформлення пільги для пересічних громадян. В результаті інформація допоможе правильно формувати бюджет для виплат допомоги та надавати її лише тим, хто дійсно її потребує.

Система почне діяти для одержувачів шести видів соціальної допомоги, в той час як всього в Україні — 120 видів. В основі нової системи — цифрова гривня, над якою зараз працюють у Мінфіні. Так, заступник міністра цифровий трансформації Олександр Борняки розповів, що цифрова національна валюта (е-гривня), яку вже розробляють в Національному банку України, значно спростить моніторинг соціальних виплат, дозволить легко відстежувати, на що була витрачена грошова допомога від держави.



«У випадку з цифровою валютою можна давати гроші на конкретні цілі. Наприклад, на оплату комунальних платежів, якщо мова про субсидії, або на покупку дитячих товарів і т.п.», — пояснив заступник міністра.



За допомогою електронної гривні Нацбанку стане простіше відслідковувати емісію і контролювати обіг національної валюти в економіці. Також здійснювати контроль за рухом бюджетних коштів зможуть звичайні громадяни і журналісти.



«Зараз ви не можете побачити, куди пішла надрукована гривня, а з е-гривнею контроль за цим спроститься. Завжди можна зайти на блокчейн, подивитися, який банком залучалися кошти, куди далі вони були переведені», — зазначив Олександр Борняки.

Нагадаємо, українців поінформували, як не позбутися субсидії через покупку нерухомості.

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