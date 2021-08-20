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Україна

З «рейдами» приходити не будуть: стало відомо, як буде працювати нова система перевірки отримувачів субсидій

13:31 20 серпня 2021
Суббсидія

Єдина інформаційна система, впровадження якої заплановано на осінь, повинна спростити оформлення субсидій та контроль претендентів на державну допомогу. Про це повідомляє ТСН.

Восени в Україні запрацює система, в якій буде зібрана вся інформація: чим займається субсідіант, який має дохід, стаж і інші дані, заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

За її словами, система допоможе швидше перевіряти претендентів на допомогу та спростить процедуру оформлення пільги для пересічних громадян. В результаті інформація допоможе правильно формувати бюджет для виплат допомоги та надавати її лише тим, хто дійсно її потребує.

Система почне діяти для одержувачів шести видів соціальної допомоги, в той час як всього в Україні — 120 видів. В основі нової системи — цифрова гривня, над якою зараз працюють у Мінфіні. Так, заступник міністра цифровий трансформації Олександр Борняки розповів, що цифрова національна валюта (е-гривня), яку вже розробляють в Національному банку України, значно спростить моніторинг соціальних виплат, дозволить легко відстежувати, на що була витрачена грошова допомога від держави.

«У випадку з цифровою валютою можна давати гроші на конкретні цілі. Наприклад, на оплату комунальних платежів, якщо мова про субсидії, або на покупку дитячих товарів і т.п.», — пояснив заступник міністра.

За допомогою електронної гривні Нацбанку стане простіше відслідковувати емісію і контролювати обіг національної валюти в економіці. Також здійснювати контроль за рухом бюджетних коштів зможуть звичайні громадяни і журналісти.

«Зараз ви не можете побачити, куди пішла надрукована гривня, а з е-гривнею контроль за цим спроститься. Завжди можна зайти на блокчейн, подивитися, який банком залучалися кошти, куди далі вони були переведені», — зазначив Олександр Борняки.

Нагадаємо, українців поінформували, як не позбутися субсидії через покупку нерухомості.

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