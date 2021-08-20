До курортів не доїдеш: під Херсоном негода перетворила дорогу у крижаний каток

Удар стихії, що накрив тимчасово окупований Крим, приніс погіршення погоди і в Херсонську область, що межує з півостровом. Про це пише місцевий сайт kherson.net.ua .

Видання публікує незвичайне для спекотної Херсонщини відео.

«По дорозі в Сірогози пройшов сильний град, який буквально перетворив трасу в крижаний каток», — йдеться у повідомленні.

Ще більш вражає розмова очевидців, які знаходяться в кабіні автомобіля і діляться враженням від того, що відбувається.

Від негоди постраждали автомобілісти — градини пошкодили багато машин, адже сховатися від них ніякої можливості не було.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні на південному сході України, а також в Полтавській і Харківській областях оголошено штормове попередження — очікуються дощі та грози. А в суботу негода накриє і захід країни.

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