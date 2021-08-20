26.62 / 26.81 31.01 / 31.36
Київ: +25
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

До курортів не доїдеш: під Херсоном негода перетворила дорогу у крижаний каток

12:52 20 серпня 2021
град

Удар стихії, що накрив тимчасово окупований Крим, приніс погіршення погоди і в Херсонську область, що межує з півостровом. Про це пише місцевий сайт kherson.net.ua .
Видання публікує незвичайне для спекотної Херсонщини відео.

«По дорозі в Сірогози пройшов сильний град, який буквально перетворив трасу в крижаний каток», — йдеться у повідомленні.

Ще більш вражає розмова очевидців, які знаходяться в кабіні автомобіля і діляться враженням від того, що відбувається.

Від негоди постраждали автомобілісти — градини пошкодили багато машин, адже сховатися від них ніякої можливості не було.

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні на південному сході України, а також в Полтавській і Харківській областях оголошено штормове попередження — очікуються дощі та грози. А в суботу негода накриє і захід країни.

341

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Відпочинок в Туреччині перетворився на жахіття: здорову українську туристку змусили ізолюватися в готелі на 10 днів

Відпочинок в Туреччині перетворився на жахіття: здорову українську туристку змусили ізолюватися в готелі на 10 днів

Усик перед боєм із Джошуа купив за мільйони позашляховик

Усик перед боєм із Джошуа купив за мільйони позашляховик

медузи

«Прекрасна погода й жахливе море»: туристи показали ситуацію на пляжах у Кирилівці

Абітурієнти

Не IT, філологія або право: названо найперспективніші для абітурієнтів майбутнього спеціальності

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.