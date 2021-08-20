В школу без довідки не приймуть: в МОН пояснили, кому з учнів обов'язково потрібен документ про стан здоров'я

Перед початком навчального року медичні довідки про стан здоров'я повинні мати діти, які вперше йдуть до школи. Це вимога законодавства. Про це «ФАКТАМ» розповів начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко.



Чиновник зазначив, що для дітей, вже зарахованих до школи, довідка необов'язкова. Але профілактичні огляди школярів повинні проводитися раз на рік. Він звернув увагу на те, що напередодні навчального року сімейні лікарі не зможуть фізично одночасно обстежити і видати довідки величезній кількості дітей.

Кононенко також уточнив, що навчання у школах в умовах карантину та коронавірусу відбуватимуться за торішньою схемою. Діти початкової школи будуть вчитися без масок. Старші школярі на уроках можуть бути без масок, але повинні надягати їх на перервах.

Батькам заходити до школи в нинішній ситуації небажано, але це питання кожен навчальний заклад вирішує самостійно у кожному окремому випадку.

У разі погіршення епідеміологічної ситуації в Україні, за словами чиновника, постановою КМУ буде визначено, як будуть працювати навчальні заклади.

На сьогодні є три варіанти.



Якщо країна перебуває у «зеленій» зоні, навчальний процес проходить у звичайному режимі. Діти ходять до школи і вчаться. Вчителі працюють очно.



Якщо країна переходить у «жовту» або «помаранчеву» зони, то для очної роботи шкіл потрібно, щоб 80% персоналу було вакциновано. Якщо така вимога не дотримана, то школа переходить на дистанційне навчання.



Учням буде заборонено відвідувати навчальні заклади, крім дитсадків та початкової школи, якщо буде оголошена «червона» карантинна зона.



Більш детально, про те, як будуть вчитися у школах у наступному навчальному році, вакцинації учнів і вчителів та для кого обов'язкові меддовідки, в ексклюзивному матеріалі «ФАКТІВ».

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