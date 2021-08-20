Більше місячної норми за дві години: окупований Крим накрила потужна злива

В окупованому Криму, як і попереджали синоптики, пройшли сильні опади — вода перетворила вулиці на річки у центральних районах півостріва.

Так, «Кримінформ» повідомляє, що напередодні у Сіферополі за кілька годин випало близько 130 відсотків місячної норми — близько 60 мм. У мережу виклали відео наслідків сильної зливи в окупованому Криму — кадри були зняті у різних населених пунктах.

Діляться відео потопу і кримчани.

А ось таке відео з Сімферополя викладає «Крим онлайн».

Тим часом синоптики попереджали про опади в Криму і у п'ятницю, 20 серпня.

Раніше в мережі показали наслідки сильної зливи на півострові, де серйозно затопило частину траси «Таврида» між Сімферополем і Ялтою.

Фото — скріншот.

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