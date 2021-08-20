Захворіли 112 дітей та 46 медпрацівників: в Україні знову побільшало нових випадків COVID-19

Станом на ранок п'ятниці, 20 серпня, в Україні, де констатують зростання кількості захворювань на ковід, підтверджено 1600 нових випадків C0VID-19 — напередодні їх було 1560.

Як повідомляють у МОЗ, серед хворих — 112 дітей і 46 медпрацівників.

За минулу добу до лікарень потрапили 597 осіб, одужали 882 пацієнта, хвороба стала смертельною для 26 українців.

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«За добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (222), Одеській (109), Донецькій (108), Запорізькій (97) та Харківської (86) областях», — відзначили у МОЗ.

Щодо вакцинації — кількість українців, які отримали першу дозу, наблизилася до 5 мільйонам, завершили імунізацію трохи менше 3 мільйонів громадян.

Протягом 19 серпня вакцинувалися 129 027 українців: першу дозу отримали 57 497 осіб, завершили імунізацію 71 530 громадян.

Нагадаємо, що у Києві на два дні призупинили вакцинацію у ЦМВ та у пунктах щеплення у медзакладах — це пов'язано зі святкуванням Дня Незалежності України.

А з 19 серпня у столиці протягом вихідних днів працюватимуть мобільні пункти вакцинації від COVID-19 — спеціально обладнані автобуси та прищепні намети, які з'являться у найбільш багатолюдних місцях, перш за все — на ринках.

Фото з Pixabay.

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