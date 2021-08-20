Вакцинувати школярів не обов'язково: в Міносвіти розповіли про особливості нового навчального року

Через 10 днів в Україні розпочнеться новий навчальний рік. Попри пандемію, він повинен початися у нормальному режимі. Адже зараз всі області знаходяться у «зеленій» карантинній зоні.

Про це «ФАКТАМ» розповів начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко.

Він також зазначив, що міністерство проводить роз'яснювальну кампанію з вакцинації від коронавірусу. Але мова йде тільки про вчителів та персонал навчальних закладів. Школярів вакцинувати не потрібно.

«За інформацією Міністерства охорони здоров'я, яку ми зараз маємо у своєму розпорядженні, жодної директивної вказівки по вакцинації дітей не надходило», — уточнив чиновник.

Кононенко також зазначив, що у постанові Кабміну про вакцинацію сказано, що 80% персоналу шкіл повинно бути вакциновано. Мова не йде тільки про педагогічних працівників, а про всіх співробітників.

У такому випадку школи починають працювати з 1 вересня. Якщо ж ця вимога не буде дотримана, то школи переходять на дистанційний режим роботи.

За дотриманням цієї норми буде стежити директор, який відповідає за все, що відбувається в школі. Самого директора контролюють органи місцевого самоврядування — виконкоми сільських, селищних, міських рад.



Кононенко також додав, що вакцинація добровільна. Але МОН разом з місцевою владою проводить роз'яснювальну кампанію, щоб донести людям необхідність зробити щеплення та зберегти своє здоров'я.

Ексклюзивне інтерв'ю Юрія Кононенка «Про вакцинацію учнів і вчителів, як будуть вчитися у школах, для кого меддовідки обов'язкові: пояснює МОН» читайте на сайті «ФАКТІВ».

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