День пам'яті Пимена Печерського: що християнам можна робити 20 серпня, а від чого краще відмовитися

У п'ятницю, 20 серпня, православні християни продовжують святкувати Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. В цей день в храмах відбуваються богослужіння, читаються молитви.

За народним календарем в цей день відзначається Маринин день, або Марини-Пимени, а православна церква згадує святих Марина та Пимена Печерського.

Пимен народився хворим і з дитинства просив батьків, щоб вони благословили його на чернецтво. Батьки відмовили, але принесли сина у Печерську обитель, щоб зцілити від хвороби. Там Пимен відчайдушно молився Ісусові, щоб той подарував можливість не повертатися в рідну домівку. Тоді уві сні до нього прийшли ангели з Євангелієм і чернечими шатами, запитавши, чи готовий Пимен прийняти постриг. Попередили, що, служачи Господу, він буде невиліковно хворий все життя.

На ранок монахи знайшли Пимена в одязі і зі свічкою в руках, а після — волосся його на гробі святого Феодосія і зрозуміли, що ангели постригли юнака. Пимен залишився у Печерській келії, незабаром до нього принесли такого ж хворого ченця. Пимен зцілив його у відповідь на обіцянку доглядати за братом. Але обіцянки він не дотримався.

Пимен ніколи не скаржився на свій стан. Перед смертю він раптово зцілився, обійшов всі келії, сам відніс свою труну у печеру святого Антонія і помер.



Крім того, на 20 серпня випадає день пам'яті мучеників Марина та Астерія, які жили у III столітті і постраждали від рук правителя Галлиена. Марин був воїном і при отриманні посади зобов'язаний був дати язичницьку присягу. Молодий чоловік був християнином, тому відмовився. Єпископ Феоктист привів Марина до церкви і сказав вибирати між язичницьким та християнським Богом. Марин сповідував православ'я, за це його стратили. На страті був присутній сенатор Астерій, який пізніше поховав тіло мученика. За це імператор убив і Астерія. На честь пам'яті до жертви Марина та Астерія сьогодні відмічається народне свято 20 серпня — День Марини.



Більшість прикмет, що відносяться до 20 серпня, пов'язані з лелеками. Лелека в небі обіцяє тим, хто його побачив, здоров'я і щастя, дівчатам — швидке заміжжя. Тим, у кого у цей момент в кишені були гроші, птах нібито принесе багатство.

За прикметами у цей день жінкам, які поки не можуть завагітніти, не можна показувати пальцем на небо. Інакше можна залишитися без дитини. Не можна лякати лелек, а тим більше гнати і кидати в них каміння. Не можна міняти постільну білизну на ліжку, де спить подружжя, щоб не посваритися. Жінкам дозволяється тільки готувати їжу, прати дитячі речі.

Предки намагалися не справляти 20 серпня весілля. Вважається, що на подружжя чекають скандали, зради і сварки. Дружині та чоловікові рекомендується якомога більше часу проводити разом, тоді і до кінця року проживуть у злагоді.

У цей день не варто просити підвищення зарплати — таке прохання може привести до конфлікту з колегами та начальством.

20 серпня вважається сприятливим для заготівлі деяких лікарських трав.

За народними прикметами, якщо у цей день починають відлітати лелеки, то осінь буде дуже холодною, а зима прийде раніше строку.

Нагадаємо, у серпні християни святкують Медовий, Яблучний та Горіховий Спаси. «ФАКТИ» писали про те, що обов'язково потрібно зробити у ці дні.

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