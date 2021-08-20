Ціни на газ для населення можуть зрости: Зеленський розповів, чим небезпечний «Північний потік-2» для українців

Час, необхідний для запуску «Північного потоку-2», Україна повинна використовувати для захисту своїх інтересів та енергетичної безпеки. Про це журналістам іноземних видань сказав президент Володимир Зеленський, передає Офіс глави держави.

Президент зазначив, що від запуску труби Україна багато втрачає. В першу чергу, мова йде про втрати від припинення транзиту через свою територію в близько 2 млрд доларів на рік. Також можуть зрости ціни на газ для українських споживачів, оскільки українською трубою буде транспортуватися менше палива.

Також Москва може використовувати газ як зброю.

«У сучасному світі не обов'язково купувати кулемети, щоб завдати шкоди країні. Досить використовувати економічні інструменти», — сказав президент.



Зеленський сказав, що є ймовірність того, що побудований газопровід не запрацює.

«Але це довгий шлях, навіть якщо до повного завершення» Північного потоку-2 «залишається 1% робіт. Одна справа — побудувати газопровід, а інша — запустити його, на це потрібен час. Необхідно дотримуватися норм міжнародного права і міжнародних енергетичних стандартів. Потрібно враховувати також гарантії. Ми використовуємо час для захисту власних інтересів», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Росія вже давно використовує газ як зброю для просування своїх інтересів. Вже зараз «Газпром» різко скоротив постачання газу в Європу. Ціна блакитного палива на початок серпня перевищила 500 доларів за тисячу кубометрів, що є максимальним показником за останні 13 років.

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