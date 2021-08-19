«Прекрасна погода й жахливе море»: туристи показали ситуацію на пляжах у Кирилівці

Попри оптимістичні заяви місцевої влади Кирилівки, медузи продовжують залишатися у береговій зоні Азовського моря.

На підтвердження цього факту Telegram-канал «РИА Мелітополь» опублікував відео з селища. На ролику видно, що медузи нікуди не поділися й продовжують дошкуляти відпочивальникам.

«Приїхали на відпочинок. Прекрасна погода й жахливе море. Смердить, туга», — каже відпочивальниця, знімаючи заповнене медузами море на відео.

«Кирилівка, Федотка. Медуз немає, ну майже», — іронічно підмітив автор публікації.

Попри вжиті владою й власниками турбаз заходи якось зменшити кількість медуз, значних ефектів вони не принесли. Багато туристів замислюються про те, щоб перервати відпочинок або вибрати для нього іншу локацію.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося відео з Кирилівки, в якому відпочивальники виносять медуз з моря у поліетиленових пакетах й складають на пляжі.

Але туристів лякають не тільки медузи, але й комарі, бруд, відсутність нормальної інфраструктури. Тому, попри оксамитовий сезон, зараз у Кирилівці заповнені не всі готелі та бази відпочинку.

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