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Україна

Не час розслаблятися: у МОЗ розповіли про нові заходи контролю за коронавірусом, які скоро вступлять в силу

19:54 19 серпня 2021
Маска та антисептик

В Україні посилюють контроль за дотриманням протиепідемічних заходів — це повинно стримати поширення коронавірусної хвороби, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Про майбутні зміни вже повідомлені регіональні влади, Нацполіція та інші структури.

«Зараз ситуація із коронавірусною хворобою в Україні контрольована, але ми бачимо тенденцію до зростання і маємо розуміти, що не час розслаблятися. Перемогти епідемію можна, лише докладаючи спільних зусиль. Кожен може носити маски, дистанціюватися від інших і отримати щеплення. Головне — пам’ятати, що ці кроки наближають нас до нормального доепідемічного життя», — заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Українці повинні будуть:

  • носити маски в громадських будівлях і спорудах, в громадському транспорті, при проведенні масових заходів;
  • дотримувати фізичну дистанцію;
  • дотримуватися вимог по кількості пасажирів в громадському транспорті;
  • дотримуватися режиму самоізоляції особами, котрі підлягають їй.

Нагадаємо, в МОЗ пояснили, як буде проходити навчальний процес у школах.

Фото: pixabay.com

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