Не час розслаблятися: у МОЗ розповіли про нові заходи контролю за коронавірусом, які скоро вступлять в силу

В Україні посилюють контроль за дотриманням протиепідемічних заходів — це повинно стримати поширення коронавірусної хвороби, повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Про майбутні зміни вже повідомлені регіональні влади, Нацполіція та інші структури.

«Зараз ситуація із коронавірусною хворобою в Україні контрольована, але ми бачимо тенденцію до зростання і маємо розуміти, що не час розслаблятися. Перемогти епідемію можна, лише докладаючи спільних зусиль. Кожен може носити маски, дистанціюватися від інших і отримати щеплення. Головне — пам’ятати, що ці кроки наближають нас до нормального доепідемічного життя», — заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Українці повинні будуть:

носити маски в громадських будівлях і спорудах, в громадському транспорті, при проведенні масових заходів;

дотримувати фізичну дистанцію;

дотримуватися вимог по кількості пасажирів в громадському транспорті;

дотримуватися режиму самоізоляції особами, котрі підлягають їй.

Нагадаємо, в МОЗ пояснили, як буде проходити навчальний процес у школах.

Фото: pixabay.com

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