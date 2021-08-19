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Україна

Українцям заплатять за тривалу відсутність електропостачання: яку суму можна отримати

19:36 19 серпня 2021
ЛЕП

В Україні не тільки вирішили знизити тарифи на електроенергію для частини населення з 1 жовтня, але й посилити санкції до компаній, які розподіляють енергію (колишнім обленерго).

У зв'язку з тим, що багато українців скаржаться на часті перебої зі світлом, Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), прийняла постанову, яка вводить більш жорсткі штрафні санкції. Про це заявила член НКРЕКУ Ольга Бабій в ефірі одного з телеканалів, передає УНІАН.

За її словами, своїм рішенням Нацкомісія наблизила стандарти електропостачання до європейських. Тепер планові перерви в електропостачанні можуть бути не більше 12 годин (раніше були 24 години), а в зимовий період часу на реконструкцію і ремонт скоротили до 8 годин.

Крім того, тривалість аварійних ремонтів тепер повинна бути не більше 22 годин, раніше було 24 години.

Чиновниця уточнила, що якщо електропостачання відсутнє у споживача більше встановленого часу, то такий споживач має право на компенсацію. Раніше сума компенсації становила 200 гривень, зараз — 300 гривень.

При цьому компенсація повинна прийти автоматично в платіжці за місяць, в якому була перерва з електропостачання. Якщо компенсація не була надана автоматично — споживач повинен звернутися до НКРЕКУ.

За її словами, ці компенсації повинні стимулювати обленерго модернізувати мережі й покращувати якість обслуговування.

Ще один нюанс: якщо внаслідок стрибка напруги у споживача згоріли побутові прилади, то він повинен звертатися в обленерго за компенсацією, а в разі виникнення спору — це питання розгляне Державна інспекція з енергетичного нагляду.

Чиновниця додала, що за останній рік кількість штрафних санкцій зросла. У 2020 році сума штрафів до компаній, які розподіляють енергію, склала 4,6 млн гривень.

Як повідомляли «ФАКТИ», експерти неоднозначно оцінили рішення уряду знизити тарифи на електрику для населення. Ситуацію, що склалася в електроенергетиці, «ФАКТАМ» прокоментував заступник директора ТОВ «АВГУСТА» Олег Наумик.

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