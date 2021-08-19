Не IT, філологія або право: названо найперспективніші для абітурієнтів майбутнього спеціальності
Зміна ситуації на ринку праці привела до того, що високооплачуваними стають виробничі спеціальності, але серед абітурієнтів вузів найбільш популярна філологія. Про це повідомляє «1+1».
Експерти відзначають, що на виробничі спеціальності в Україні постійний недобір, хоча сьогодні зварювальник або токар можуть заробляти близько 45 тисяч грн на місяць.
Але найпопулярніші серед абітурієнтів українських вузів спеціальності: філологія, право, комп'ютерні науки, менеджмент, журналістика та психологія.
Експерт з ринку праці Марія Абдуліна зазначила, що майже майже 70% випускників вузів не йдуть працювати за фахом. Це пов'язано з відсутністю в країні нормальної освітньої структури для профорієнтації. В результаті виникає перенасичення філологів, юристів і не вистачає представників робітничих спеціальностей.
Марія Абдуліна прогнозує, що найбільш перспективні професії в сферах:
• сільського господарства;
• металургії;
• виробництва;
• догляду за дітьми та людьми похилого віку.
Нагадаємо, що третина випускників шкіл не впоралися з ЗНО з математики.
Фото: https://ua.depositphotos.com182
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter