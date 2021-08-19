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Україна

Не IT, філологія або право: названо найперспективніші для абітурієнтів майбутнього спеціальності

19:10 19 серпня 2021
Абітурієнти

Зміна ситуації на ринку праці привела до того, що високооплачуваними стають виробничі спеціальності, але серед абітурієнтів вузів найбільш популярна філологія. Про це повідомляє «1+1».

Експерти відзначають, що на виробничі спеціальності в Україні постійний недобір, хоча сьогодні зварювальник або токар можуть заробляти близько 45 тисяч грн на місяць.

Але найпопулярніші серед абітурієнтів українських вузів спеціальності: філологія, право, комп'ютерні науки, менеджмент, журналістика та психологія.

Експерт з ринку праці Марія Абдуліна зазначила, що майже майже 70% випускників вузів не йдуть працювати за фахом. Це пов'язано з відсутністю в країні нормальної освітньої структури для профорієнтації. В результаті виникає перенасичення філологів, юристів і не вистачає представників робітничих спеціальностей.

Марія Абдуліна прогнозує, що найбільш перспективні професії в сферах:

• сільського господарства;
• металургії;
• виробництва;
• догляду за дітьми та людьми похилого віку.

Нагадаємо, що третина випускників шкіл не впоралися з ЗНО з математики.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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