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Україна

Постраждають мільйони пенсіонерів: ексміністр фінансів спрогнозував, що буде з цінами на продукти та комуналку

18:31 19 серпня 2021
гроші

На тлі подорожчання тарифів на комунальні послуги в Україні очікується подорожчання і харчових продуктів. Все разом може привести до інфляції.

Про це пише ексміністр фінансів Ігор Уманський у своєму Telegram-каналі.

Економіст стверджує, що в надалі подорожчають не тільки харчові продукти, комуналка й інші послуги, виросте в ціні електроенергія для бізнесу.

«Подорожчає все, від харчових продуктів до комуналки. Отже, згодом населення таки заплатить за все. Тому на нас чекає новий виток інфляції. До яких наслідків це призведе? Зазвичай в українських реаліях відразу за сплеском інфляції йшов етап девальвації. Але найближчим часом курс буде стабільним. Це означає, що інфляція вдарить по добробуту мільйонів українців», — пише Уманський.

За його підрахунками, населення втратить 20−30% платоспроможності. За рік на тлі подорожчання тарифів основна частина населення країни вже істотно збідніла.

«Гірше за всіх буде мільйонам пенсіонерів. Для них ні девальвація, ні стабільність з жахливою інфляцією не несуть нічого доброго», — заявив експерт.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, хто найбільше постраждає від підвищення цін на тепло і гарячу воду.

Інтерв'ю з ексміністром з питань житлово-комунального господарства Олексієм Кучеренко читайте на сайті «ФАКТІВ».

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