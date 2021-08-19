Заступнику Кличка нагадали про наміри КМДА знести радянський пам’ятник у Маріїнському парку

Заступник голови КМДА Володимир Прокопів написав на своїй сторінці в соцмережі про встановлення сцени для проведення концерту Андреа Бочеллі в Києві нібито на місці масових поховань учасників революції 1917−1921 років. Організатори заходу спростувати цю заяву, назвавши її некоректною, повідомляє «Укрінформ».

Вони зазначили, що «влада міста Києва в особі одного із заступників пана Кличка знову маніпулює фактами, роблячи некоректні заяви щодо сцени, яка побудована на площі Конституції».

«Дійсно, у День Незалежності України на площі Конституції у Києві відбудеться концерт світової зірки, італійського оперного співака Андреа Бочеллі у супроводі симфонічного оркестру. Благодійні кошти, які будуть зібрані на цьому концерті, спрямують на створення Центру сучасного мистецтва — Музею Івана Марчука», — йдеться у повідомленні й пояснюється, що на площі Конституції знаходяться залишки радянського пам’ятника учасникам більшовицького жовтневого повстання 1917 року проти Української Центральної Ради.

У 1935 році на місці ймовірного захоронення встановили пам’ятний знак з відповідним написом антиукраїнського прокомуністичного змісту. Під час подій Революції Гідності цей напис було збито, й більшість елементів пам’ятника було зруйновано. Зараз постамент перебуває в аварійному стані, а КМДА планує його демонтувати.

«Враховуючи його ідеологічне спрямування, відновлення пам’ятника не актуальне. До того ж сам пам’ятник ніколи не був і не є пам’яткою історії, також він не мав і мистецької цінності», — акцентують організатори концерту.

На території Маріїнського парку похована значна кількість людей, які загинули під час подій Української революції 1917−1921 років. Серед них — як прихильники більшовицької влади, так і жертви «червоного терору». Загальна кількість похованих досі невідома. Також невідомі місця конкретних поховань, оскільки пошукові роботи у Маріїнському парку не проводилися.

«Немає жодних підтверджень, що поховання здійснювалися саме на території, де нині розташована площа Конституції і саме у тому місці, де був встановлений радянський пам’ятний знак, — додають організатори концерту й зауважують, що «нікого з представників КМДА не обурив той факт, що під час проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017» на площі Конституції відбувалися розважальні заходи».

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