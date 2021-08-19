«Не зробив те, що хочу»: Зеленський збирається на другий термін, але ще не впевнений

Президент Володимир Зеленський, який ішов на вибори з обіцянкою одного терміну при владі, вже не такий категоричний з приводу своїх політичних планів. Спочатку глава держави говорив, що все буде залежати від волі народу. Тепер Зеленський не виключає, що йому знадобиться другий президентський термін, щоб завершити розпочате. Про це він заявив в інтерв'ю НВ.

«Я не зробив те, що хочу просто. Я сам для себе повинен якісь речі, домовлятися ще з собою, з внутрішнім світом», — заявив Зеленський.

Втім, Зеленський закликає поки не розпитувати його про другий термін: «Дуже рано про це говорити. Навіть не цікаво».

«Якщо я відчую, що я не можу, навіть просто мені не цікаво — це не моя амбіція», — підсумував президент.

Нагадаємо, Зеленський все частіше натякає, що прийшов на довше, ніж на один президентський термін. А колишні соратники голови держави не виключають, що пост президента в Україні можуть просто скасувати .

Фото president.gov.ua

196

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter