Вдома чекає син: названо ім'я бійця, загиблого 19 серпня від кулі снайпера на Донбасі

Вранці 19 серпня на Донбасі від кулі снайпера загинув військовослужбовець 24-й ОМБр імені короля Данила — Василь Островський. Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький.

Боєць отримав вогнепальне поранення несумісне з життям. Від отриманого поранення боєць помер на місці. Йому був 41 рік. Вдома на нього чекав син.

«Друзі згадують Василя як доброго і світлого людини, з великим і повним любові серцем. Він зміг бути надійним другом, з яким не страшно навіть в бою. Щиро співчуваю рідним і близьким. Смерть кожного українського воїна велика втрата для всієї армії, нашої області і всієї України. Вічна пам'ять. Слава Україні! Слава героям!» — написав Козицький.

Нагадаємо, 17 серпня ВСУ втратили ще одного воїна. Кілька українських військовослужбовців отримали поранення.

фото facebook.com/

215

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter