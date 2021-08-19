З 20 серпня на дорогах України стане більше поліцейських відеокамер: де вони встановлені

МВС продовжує розширювати мережу камер спостереження на українських дорогах. У липні комплекси спостереження були встановлені в Кропивницькому й Харкові, в серпні додаткові прилади фото- і відеофіксації з'являться в Житомирі і області, в Чернігові і області, в Одеському регіоні, в Черкасах і Львові. Про це повідомляє МВС.

Нові прилади «Каскад», що фіксують дорожні порушення, запрацюють з 20 серпня.

Житомир

Чуднівський міст в напрямку вул. Леха Качинського;

Чуднівський міст в напрямку вул. Радивилівської;

вул. Перемоги, 86, в напрямку вул. Миколи Сціборського.

Житомирська область

на 174 км + 600 автодороги М-06 в напрямку Києва;

на 127 км + 246 автодороги М-06 в напрямку Києва;

на 230 км + 853 автодороги М-06 в напрямку Рівного.

Чернігів

вул. Рокосовського, 12, корп. 2, в напрямку вул. Захисників України.

просп. Миру, 296, в напрямку вул. Володимира Дрозда.

просп. Миру, 241-А, в напрямку вул. Льотної.

Чернігівська область

на 113 км + 864 автодороги М-01 в напрямку Києва.

Одеська область

на 465 км + 483 автодороги М-05 в напрямку Києва.

Львів

вул. Хуторівка, 8, в напрямку вул. Стрийської.

вул. Володимира Великого, 18, в напрямку вул. Стрийської.

Черкаси

просп. Хіміків, 30 в напрямку вул. В'ячеслава Галви.

вул. Благовісна, 341/40, в напрямку вул. Кривалівської.

вул. Благовісна, 36/47, в напрямку вул. Грушевського.

вул. Надпільна, 208, в напрямку вул. Івана Франка.

Нагадаємо, в Раді пропонують фіксувати порушення на дорогах не тільки за допомогою камер, але і за сприяння інших водіїв.

Фото mvs.gov.ua

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