З 20 серпня на дорогах України стане більше поліцейських відеокамер: де вони встановлені
МВС продовжує розширювати мережу камер спостереження на українських дорогах. У липні комплекси спостереження були встановлені в Кропивницькому й Харкові, в серпні додаткові прилади фото- і відеофіксації з'являться в Житомирі і області, в Чернігові і області, в Одеському регіоні, в Черкасах і Львові. Про це повідомляє МВС.
Нові прилади «Каскад», що фіксують дорожні порушення, запрацюють з 20 серпня.
Житомир
- Чуднівський міст в напрямку вул. Леха Качинського;
- Чуднівський міст в напрямку вул. Радивилівської;
- вул. Перемоги, 86, в напрямку вул. Миколи Сціборського.
Житомирська область
- на 174 км + 600 автодороги М-06 в напрямку Києва;
- на 127 км + 246 автодороги М-06 в напрямку Києва;
- на 230 км + 853 автодороги М-06 в напрямку Рівного.
Чернігів
- вул. Рокосовського, 12, корп. 2, в напрямку вул. Захисників України.
- просп. Миру, 296, в напрямку вул. Володимира Дрозда.
- просп. Миру, 241-А, в напрямку вул. Льотної.
Чернігівська область
- на 113 км + 864 автодороги М-01 в напрямку Києва.
Одеська область
- на 465 км + 483 автодороги М-05 в напрямку Києва.
Львів
- вул. Хуторівка, 8, в напрямку вул. Стрийської.
- вул. Володимира Великого, 18, в напрямку вул. Стрийської.
Черкаси
- просп. Хіміків, 30 в напрямку вул. В'ячеслава Галви.
- вул. Благовісна, 341/40, в напрямку вул. Кривалівської.
- вул. Благовісна, 36/47, в напрямку вул. Грушевського.
- вул. Надпільна, 208, в напрямку вул. Івана Франка.
Нагадаємо, в Раді пропонують фіксувати порушення на дорогах не тільки за допомогою камер, але і за сприяння інших водіїв.
Фото mvs.gov.ua276
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