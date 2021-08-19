Шкільна лінійка — це не пережиток минулого: у Міносвіти розповіли, як працюватимуть шкіл 1 вересня

В Україні, де 1 вересня розпочнеться новий навчальний рік, рішення про те, проводить чи не проводити святкову лінійку, приймає навчальний заклад.

«У нас давним-давно, фактично всі роки незалежності, не було жодних директивних вказівок щодо обов'язковості лінійки. До неї можна по-різному ставитися. Разом з тим не варто говорити, що це пережиток минулого», — заявив в інтерв'ю" ФАКТАМ" начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрій Кононенко.

За його словами, є навчальні заклад, де проведення святкової лінійки вважається «нормальним».

«Коротку лінійку 1 вересня бажано проводити. Однак, в принципі, бути лінійці 1 вересня або ні — вирішує навчальний заклад», — зазначив він і нагадав про необхідність враховувати нинішню ситуацію, пов'язану з пандемією коронавірусу. Тобто, дотримуватися безпечної дистанції, а також проаналізувати — чи є необхідність у масовому заході з точки зору епідемічної ситуації.

Він висловив надію, що цей навчальний рік почнеться у нормальному режимі. Адже на сьогодні усі регіони знаходяться у «зеленій» карантинній зоні.

Ексклюзивне інтерв'ю «Про вакцинацію учнів і вчителів, як вчитимуться у школах, для кого меддовідки обов'язкові: пояснює МОН» начальника головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України Юрія Кононенка читайте на сайті «ФАКТІВ».

Раніше повідомлялося, що в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях пропонували відкласти початок навчального року до 20 вересня, пояснюючи це необхідністю продовжити туристичний сезон.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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