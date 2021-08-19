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«Медузотерапія та лікувальні комари»: курортники знайшли плюси у відпочинку в Кирилівці

13:50 19 серпня 2021
Море

На пляжах Кирилівки після шторму знову з'явилося багато медуз, але відпочиваючі намагаються позитивно сприймати їх появу. Про це повідомляє Facebook-група «Улюблена Кирилівка».

Після того як море заспокоїлося, курортники повернулися на пляжі. Але тут їм довелося зайнятися прибиранням медуз.

Коментарі під постом висловлюють різні емоції: «Ми сьогодні теж так збирали медузок», «Як же треба любити цю Кирилівку, щоб їхати не дивлячись ні на що. Але я в числі цих людей». «Приїхати та збирати медуз? Ви що, знущаєтеся?»

Але деяким дітям така ситуація навіть в радість.

«Контактний аквамір, медузотерапія, пізнання природи, лікувальні комари! Всі в Кирилівку!» — написала одна з відпочиваючих.

Нагадаємо, на пляжах Кирилівки виявили медуз неймовірних розмірів. Як повідомлялося раніше, в Кирилівці в аквапарку виявилося, що всі камери для зберігання речей можна відкрити одним ключем.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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