Євросоюз визнав українські COVID-сертифікати: що це значить

В Єврокомісії, де раніше заявили, що українські електронні ковід-сертифікати успішно пройшли тестування, ухвалили рішення про взаємне визнання цифрових COVID-сертифікатів, виданих Україною та Євросоюзом.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, який відзначив, що документ буде доступний у додатку «Дія» для українців, які завершили імунізацію.

«Український цифровий Covid-сертифікат дозволяє вільно подорожувати до Європейського союзу і відтепер визнається для пред'явлення всередині країн ЄС. Рішення Європейської комісії свідчить про високу довіру до України, а також робить подорожі українців у Європу доступними», — заявив Денис Шмигаль.

COVID-сертифікати будуть працювати, як і інші документи у додатку — перевірити їхню дійсність можна буде за QR-кодом.

Нагадаємо, що у липні цього року почалося бета-тестування сертифікатів у програмі «Дія» на iOS, пізніше — на Android-пристроях. Електронна версія сертифікату у додатку «Дія» — альтернатива паперовому сертифікату про вакцинацію під час подорожей за кордон.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

199

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter