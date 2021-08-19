Голова Харківської облради, якого підозрюють у корупції, позбувся посади

Голова Харківської обласної ради Артур Товмасян (обраний від партії «Слуга народу»), якого підозрюють в отриманні 1,05 млн гривень хабара, позбувся своєї посади.

Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», на позачерговій сесії облради переважною більшістю голосів (88 «за» при п'яти утримавшихся та одному «проти») його повноваження були достроково припинені.

На цій же сесії новою очільнецею Харківської облради стала також представниця президентської партії — голова фракції «Слуги народу» в облраді Тетяна Єгорова-Луценко.

Тетяна Єгорова-Луценко

Відзначається, що ще 17 серпня Товмасян написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради, заявивши, що не визнає себе винним, і що він має намір довести це в суді. До цього Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави в сумі 2 млн 996 тис.400 грн.

Раніше в Харкові на хабарі в 15 тисяч доларів попався декан факультету одного з місцевих вишів, який вимагав неправомірну вигоду за сприяння у вступі до аспірантури.

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