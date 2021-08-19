Ціни злетіли: як до Дня Незалежності подорожчав відпочинок у Затоці та Одесі

На чорноморських курортах України, незважаючи на безліч скарг туристів, до кінця сезону зросли ціни. Про це повідомляє РБК-Україна.

У Затоці номер для двох на скромній базі відпочинку на чотири дні обійдеться від 2800 грн, а в комфортабельному готелі — до 10 тисяч грн.

Витрати на харчування в їдальні становлять близько 800 грн на двох за день, а в ресторані вартість сніданку, обіду та вечері для двох — близько 2500 грн. Ще близько 2000 грн — витрати на розваги: луна-парк, водні мотоцикли і банани, екскурсії.

В результаті відпочинок на чотири дні обійдеться від 9500 грн до 24000 грн.

В Одесі до Дня Незалежності ціни на житло злетіли вдвічі, про це повідомляє «Обозреватель». Ситуація пов'язана з напливом туристів. Зняти однокімнатну квартиру біля моря поки можна за 1300 грн, але ціни ростуть. На День Незалежності ціни на знімання квартири стартують від 4 тис. грн на добу.

Нагадаємо, став відомий курорт під Одесою, де на пляжі немає медуз.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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