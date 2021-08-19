Запуск виробництва вакцини від COVID-19 в Україні обійдеться в 10−20 млн доларів, — Шимків

Початкові інвестиції для власної української вакцини від коронавируса можуть скласти 10−20 млн доларів. Про це розповів глава ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків в інтерв'ю ютуб-каналу Future makers.

За його словами, виробник вакцини від коронавірусу в Україні міг би випускати близько 40 млн доз препарату в рік, проте ключову роль в цьому питанні грають не гроші, а позиція держави.

На сьогодні, за словами Шимківа, немає гарантії, що уряд викупить вакцину, яку вироблять в Україні. Саме це і заважає старту процесу розробки.

«Створити вакцину не так вже й складно. Сьогодні в Україні є фахівці, які можуть це зробити. Питання полягає в тому, щоб налагодити масове виробництво. Ми готові інвестувати в такий проект, але для його розвитку важливе розуміння позиції держави», — зазначив Шимків.

Крім того, за його словами, якісні освітні програми і медіапідтримка можуть допомогти впоратися з впливом антивакцинаторського руху. За словами голови ради директорів Darnitsa Group, медіа є ключовим джерелом інформації в медичній темі.

«В Україні кількість людей, які вдаються до самолікування, досягає 70%, тобто рівень недовіри до лікарів досить високий», — підкреслив Шимків.

За останніми дослідженнями, в Україні тільки близько 30% населення заявляли про готовність вакцинуватися. Для порівняння: в США цей показник удвічі більше — близько 60%.

«У Сполучених Штатах ви не зможете вступити до університету, піти в школу, взяти участь у будь-якій програмі, якщо у вас немає щеплення», — додав Шимків.

Як повідомлялося, вакцинація від COVID-19 стартувала в Україні 24 лютого 2021 року. На даний момент в країні зробили вже понад 7,5 млн щеплень. Понад 2,7 млн українців пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу в минулому році «Дарниця» змінила плани виробництва для забезпечення населення противірусними і жарознижувальними засобами. Зокрема, почалося додаткове виробництво імустату, а також випустили додатково велику партію парацетамолу.

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