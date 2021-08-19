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У Кривому Розі тисячі людей прийшли попрощатися із загиблим мером Павловим: вражаюче відео

11:24 19 серпня 2021
Похорон мера Кривого Рогу

У Кривому Розі ховають мера міста Костянтина Павлова, знайденого у селі Вільне зі смертельним вогнепальним пораненням.

Відео з церемонії прощання, куди прийшли багато жителів міста, публікує «Павловський News» .

 

Церемонія прощання у театрі імені Тараса Шевченка триватиме до 12:00. Костянтина Павлова поховають на Центральному кладовищі.

 

На похорон приїхали «слуга народу» Юрій Корявченков і мер Дніпра Борис Філатов.

Нагадаємо, що поки результатів розслідування смерті мера немає. Поліція розглядає три версії: вбивство, самогубство, необережне поводження зі зброєю. Також не виключають, що Павлова довели до самогубства.

Тіло мера Кривого Рогу знайшов стурбований помічник — Костянтин Павлов вранці довго не виходив на зв'язок.

Люди, які знали криворізького міського голову, вказують на дивні речі, пов'язані з його смертю.

Він разом з родиною відпочивав у Лазурному, а потім раптово перервав відпустку та повернувся, залишивши рідних відпочивати далі.

Фото з сайту міськради Кривого Рогу.

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