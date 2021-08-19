Зеленський не зустрінеться з Байденом 30 серпня: Кулеба назвав причину

Зустріч президентів США Джо Байдена і України Володимира Зеленського, призначена на 30 серпня, перенесена.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який відзначив, що це питання було погоджено під час його візиту до Америки.

«У зв'язку з розширенням елементів програми візиту, зустріч президентів США і України, Джо Байдена і Володимира Зеленського, відбудеться 31 серпня. Ми домовилися з США про перенесення цієї дати на один день, зокрема, через розширення формату зустрічі двох президентів. Він передбачатиме не лише зустрічі делегацій, а й формат тет-а-тет», — заявив міністр.

Нагадаємо, що раніше Дмитро Кулеба повідомляв, що Джо Байден і Володимир Зеленський обговорять три блоки питань — політичний, економічний, а також агресію Росії в Україні.

Фото Офісу президента з соціальних мереж.

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