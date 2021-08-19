26.59 / 26.79 31.00 / 31.35
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Зеленський не зустрінеться з Байденом 30 серпня: Кулеба назвав причину

10:50 19 серпня 2021
Зеленський

Зустріч президентів США Джо Байдена і України Володимира Зеленського, призначена на 30 серпня, перенесена.

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який відзначив, що це питання було погоджено під час його візиту до Америки.

«У зв'язку з розширенням елементів програми візиту, зустріч президентів США і України, Джо Байдена і Володимира Зеленського, відбудеться 31 серпня. Ми домовилися з США про перенесення цієї дати на один день, зокрема, через розширення формату зустрічі двох президентів. Він передбачатиме не лише зустрічі делегацій, а й формат тет-а-тет», — заявив міністр.

Нагадаємо, що раніше Дмитро Кулеба повідомляв, що Джо Байден і Володимир Зеленський обговорять три блоки питань — політичний, економічний, а також агресію Росії в Україні.

Фото Офісу президента з соціальних мереж.

682

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

аквапарк

Аквапарк у Кирилівці неприємно здивував відвідувачів: скандальне відео

опалення

Тарифи на тепло для українців перерахують: названа ціна газу

Бурмака

«Час попси»: відома українська співачка прокоментувала неучасть у святковому концерті в День незалежності

Зураб Звіадаурі

Олімпійського чемпіона звинуватили в умисному вбивстві

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.