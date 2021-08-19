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Україна

Боєць ЗСУ загинув під Нью-Йорком в результаті ворожого обстрілу, — штаб ООС

9:11 19 серпня 2021
військовий

На Донбасі в районі операції Об'єднаних сил доба 19 серпня розпочалася з ворожих обстрілів. Станом на 7 ранку зафіксовано три випадки відкриття вогню російськими збройними формуваннями. Так, зі станкових протитанкових гранатометів ворог обстріляв позиції ЗСУ біля селища Нью-Йорк (раніше — Новгородське). Був смертельно поранений український військовий. Про це повідомляє штаб ООС.

Крім того, з початку доби російські найманці обстріляли зі стрілецької зброї район Новоолександрівки, а біля Кримського ворог застосував міномети калібру 120 мм. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, на Донбасі в районі ООС як і раніше, активні ворожі снайперські групи. 16 серпня від кулі снайпера загинув старший солдат Артем Мазур.

Фото архів ministry_of_defense_ua / Instagram

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