26.61 / 26.81 31.11 / 31.46
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Не тільки на суші: в Одесі військові моряки показали, чим дивуватимуть на параді на честь незалежності України

23:12 18 серпня 2021
Не тільки на суші: в Одесі військові моряки показали, чим дивуватимуть на параді на честь незалежності України

Поки в Києві 18 серпня репетирували парад до Дня Незалежності, в Одесі аналогічне тренування влаштували на воді. Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, урочисте проходження і деякі елементи запланованих дій продемонстрували катери і судна Військово-Морських сил і Держприкордонслужби.

У репетиції брали участь також авіація і оркестри частин та підрозділів ВМС.

Нагадаємо, 30-річчя незалежності України святкуватиметься три дні поспіль.

40

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

опалення

Тарифи на тепло для українців перерахують: названа ціна газу

аквапарк

Аквапарк у Кирилівці неприємно здивував відвідувачів: скандальне відео

Потап і Настя

«Нехай Настя посидить на стільчику Каті»: Каменських і Потап готуються стати батьками

Павлов

Відпочивав у Лазурному, але раптово повернувся додому: стали відомі нові деталі загибелі Костянтина Павлова

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.