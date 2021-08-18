Не тільки на суші: в Одесі військові моряки показали, чим дивуватимуть на параді на честь незалежності України

Поки в Києві 18 серпня репетирували парад до Дня Незалежності, в Одесі аналогічне тренування влаштували на воді. Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, урочисте проходження і деякі елементи запланованих дій продемонстрували катери і судна Військово-Морських сил і Держприкордонслужби.

У репетиції брали участь також авіація і оркестри частин та підрозділів ВМС.

Нагадаємо, 30-річчя незалежності України святкуватиметься три дні поспіль.

40

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter