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Зізнання у вбивстві Шеремета вважайте криком про допомогу: підозрювана Кузьменко зробила гучну заяву

20:57 18 серпня 2021
Зізнання у вбивстві Шеремета вважайте криком про допомогу: підозрювана Кузьменко зробила гучну заяву

Ще одна підозрювана у справі про вбивство Павла Шеремета зробила заяву про стеження. Цього разу про небезпеку для життя в соцмережі написала дитячий хірург Юлія Кузьменко.

За її словами, після заяви Яни Дугар про можливість замаху вона намагається уважно стежити за автомобілями, які їздять поруч з нею.

«У разі, якщо раптом я починаю брати вину за вбивство Шеремета на себе — це брехня, прошу відразу розцінювати як гучний крик про негайну допомогу», — написала вона, запевнивши також, що не має суїцидальних нахилів, а її автомобіль знаходиться в ідеальному стані .

Нагадаємо, автомобіль відомого журналіста Павла Шеремета підірвали вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва. Через два дні стало відомо — камера спостереження біля будинку в центрі Києва, де жив Шеремет, зафіксувала чоловіка і жінку, які о 2:40 ночі заклали в авто вибуховий пристрій … За версією поліції, ними були Юлія Кузьменко і ветеран Андрій Антоненко (Riffmaster). У свою чергу ще одна фігурантка справи — Яна Дугар — нібито проводила попередню «розвідку».

Зараз Антоненко залишається під цілодобовим домашнім арештом, Кузьменко — під нічним, а Дугар звільнена під заставу.

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Зізнання у вбивстві Шеремета вважайте криком про допомогу: підозрювана Кузьменко зробила гучну заяву

Зізнання у вбивстві Шеремета вважайте криком про допомогу: підозрювана Кузьменко зробила гучну заяву

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