Яблучний Спас 2021: що потрібно та чого не можна робити на свято

У четвер, 19 серпня, православні християни святкують Яблучний Спас. До цього великого свята дозрівають багато овочів і фруктів, і їх освячують за древнім церковним звичаєм.

На Яблучний Спас свято прийнято ходити в гості до родичів, кумів і нести їм гостинці.

Особлива увага приділяється поминальним ритуалам, коли моляться та згадують померлих родичів. Після святкової церковної служби на могили приносять фрукти та просять священика відслужити панахиду.

У західних регіонах максимально зберігають ці традиції. Люди вірять, що предки сприяють дозріванню плодів, охороняють поля, городи та сади. Тому спочилим родичам запалюють Успенські свічки з нового воску, кришать хліб, виливають медовий напій.

У свято не виконують важкої роботи, не можна шити, рубати дрова, будувати, працювати в городі.

Нагадаємо, синоптик дала прогноз, в яких регіонах України на Яблучний Спас пройдуть дощі.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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