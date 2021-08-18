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Україна

У Києві репетирують військовий парад до Дня незалежності: як це виглядає

16:48 18 серпня 2021
Репетиція

У середу, 18 серпня, в Києві почалася перша репетиція військового параду до святкування 30-річчя Незалежності України. Про це повідомляє Telegram-канал Pavlovsky News.

На перекритій ділянці дороги на проспекті Перемоги вишикувалися колони з кількох сотень одиниць військової техніки: танки, БТР, засоби ППО та ін. Колона буде рухатися через Велику Васильківську та потім вишикується в центрі Києва на Майдані.

 

 

Повідомляється, що техніка заподіює пошкодження асфальту.

 

 

 

Триває підготовка й до річкового параду, який пройде на Дніпрі.

Нагадаємо, що репетиції військового параду заплановано на 18, 20, 22 серпня, через це в столиці перекриють ряд вулиць. Заходи привели до скорочення робочого часу для працівників низки київських офісів.

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