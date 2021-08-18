Початок навчального року у школах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей можуть перенести: названо причину

В Україні новий навчальний рік розпочнеться 1 вересня, проте в Одеській області пропонують продовжити туристичний сезон, відтермінувавши початок занять на 20 днів — таку ініціативу підтримало керівництво Миколаївської та Херсонської областей.

Як повідомляють в Одеській ОДА, останні роки у регіоні спостерігаються зміни кліматичних умов. Якщо раніше початком туристичного сезону вважався травень, то наразі у травні і червні часто холодно, вітряно та йдуть дощі.

«Про вересень туристи відгукуються як про „оксамитовий сезон“, тобто кращий час для приїзду у приморські регіони Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Цього року відкриття курортного сезону не супроводжувалося туристичним бумом, при цьому продовження офіційного туристичного сезону і використання для розвитку туристичного потенціалу південних регіонів „оксамитового сезону“ вересень збільшить надходження до бюджетів та надасть робочі місця тисячам жителів», — вважає директор Департаменту економічної політики та стратегічного планування ОДА Дмитро Радулов.

В ОДА додають, що з метою максимального використання туристичних ресурсів і збільшення дохідної частини місцевих і регіональних бюджетів пропонується продовжити літній сезон до 20 вересня. Правда, це вимагає змін до Закону України «Про загальну середню освіту», згідно з яким навчальний процес у закладах середньої освіти повинен тривати не менше 175 навчальних днів.

«Із зазначеною економічно обгрунтованую ініціативою перенесення (у разі доцільності) початку навчального року у закладах загальної середньої освіти та вищих навчальних закладах з 1 вересня на 20 вересня виступила Одеська облдержадміністрація на чолі з головою ОДА Сергієм Гриневецьким. Дану ініціативу вже підтримали окремі парламентарії від Одеської області, а також керівництво Миколаївської та Херсонської ОДА», — йдеться у повідомленні.

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