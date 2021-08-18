IT-компанія «Техноложік» звернулася до бізнес-омбудсмена через свавілля ДФС

ТОВ «Техноложік» поскаржилася до Ради бізнес-омбудсмена на можливі протиправні дії працівників ДФС, які наприкінці липня викрали співробітника компанії Юлію Шевчук посеред вулиці в Києві, а згодом розпочали тиск через кримінальну справу, до якої «Техноложік» не має жодного відношення. Про це йдеться в офіційній скарзі ТОВ «Техноложік» до Ради бізнес-омбудсмена.

«Зокрема, співробітники Офісу великих платників податків ДФС в межах кримінального провадження № 42 020 000 000 001 536 від 17.08.2020 з липня 2021 року почали активні слідчі дії щодо ТОВ „Техноложік“. Цікаво, що раніше за цією ж справою податківці заарештували й вилучили у однієї ФОП парфумерію та косметику, витребували документи у декількох компаній», — йдеться у скарзі, при цьому у ТОВ «Техноложік» стверджують, що жодним чином не пов'язані з перерахованими ФОП та компаніями.

«Під приводом дослідження фактів ухилення від сплати податків у кримінальному провадженні, до обставин якого ТОВ „Техноложік“ не має жодного відношення, здійснюється тиск та втручання в діяльність товариства», — йдеться у скарзі до бізнес-омбудсмена.

Керівництво компанії «Техноложік» розцінює такі дії ДФС як переслідування представників бізнесу сфери інформаційних технологій та просить бізнес-омбудсмена втрутитися у ситуацію й вплинути у законний спосіб на податківців.

Нагадаємо, як повідопляли ЗМІ, 30 липня співробітники ДФС нібито викрали людину на вулиці Києва та погрозами змусили підписати визнання. Про це йшлося у заяві потерпілої до Державної фіскальної служби, копія цього документу була опублікована у ЗМІ. Жінка повідомила, що 30 липня 2021 року вдень посеред вулиці двоє невідомих заштовхали її до авто, швидко показали якийсь документ та почали вимагати підпису під заявою щодо діяльності ТОВ «Техноложік».

Пізніше стало відомо, що захист Юлії Шевчук подав скаргу на дії співробітників ДФС до уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, а також звернувся із адвокатським запитом до керівництва ДФС.

ТОВ «Техноложік» працює на ринку інформаційних технологій з листопада 2020 року. За III квартал 2021 року товариство сплатило до бюджету понад 73 тисячі гривень єдиного податку, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування зі сплатою 5% ЄП (без ПДВ).

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