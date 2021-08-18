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«Водорості — хоч на хліб намазуй»: в «Київводоканалі» пояснили моторошне стан «квітучого» Дніпра

16:14 18 серпня 2021
«Водорості&nbsp;— хоч на хліб намазуй»: в «Київводоканалі» пояснили моторошне стан «квітучого» Дніпра

У «Київводоканалі» пояснили моторошну блакитну і щільну піну на поверхні головної водної артерії України — Дніпра. Побоювання українців виправдані — з кожним днем ситуація тільки погіршується, Дніпро не тільки «цвіте», а й стрімко міліє.

У водопостачальника відзначають, що цвітіння провокується синьо-зеленими водоростями, і цей процес посилюється в зв'язку з забрудненням річок фосфатами.

У свою чергу при відмирання водоростей у водоймищах починаються процеси гниття, а бактерії, що окислюють органічні сполуки, споживаючи при цьому розчинений у воді кисень, призводять до загибелі риб та іншої фауни.

На жаль, очисні споруди більшості водоканалів України не були розраховані на очищення воду від фосфатів, тому єдиним способом врятувати річку є дорога реконструкція і модернізація очисних споруд, а до тих пір — введення заборони на використання фосфатовмісних миючих речовин на законодавчому рівні.

У червні 2021 року Кабмін вже вніс зміни до Технічного регламенту мийних засобів, у відповідності до якого обмеження на використання фосфатів у миючих засобах набудуть чинності з 2023 року.

Поки ж порятунок наших водойм — тільки в наших руках, — зазначає «Київводоканал».

Нагадаємо, завідуюча лабораторією прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН України, учасниця Міжурядової групи експертів зі зміни клімату Світлана Краківська в інтерв'ю «ФАКТАМ» не виключила, що в майбутньому південь України може піддатися опустелювання.

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