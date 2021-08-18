Відпочинок в Туреччині перетворився на жахіття: здорову українську туристку змусили ізолюватися в готелі на 10 днів

На відпочинок до Туреччини Ярина Брунарська з Івано-Франківська летіла разом з шістьма подружками. Одна з дівчат хотіла відсвяткувати свій день народження на Середземному морі. Тур купили короткий — лише на три дні. Напередодні поїздки, як того й вимагають правила, дівчата зробили ПЛР-тести на коронавірус, які показали негативний результат. Але довгоочікуваний відпочинок перетворився на кошмар з ізоляцією в антисанітарних умовах, втратою грошей, викликом юристів, консула та бригади медиків. «ФАКТИ» з'ясовували, чому так сталося і як в розпал турсезону не потрапити в подібну ситуацію.

«На результати наших тестів, зроблених в Україні, ніхто навіть не глянув»

За словами Ярини Брунарської, до поїздки вони з подругами готувалися тй тести на COVID-19 здавали в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні.

— Результати у нас були на бланках з QR-кодами, — розповіла «ФАКТАМ» Ярина. — Тому правдивість тестів навряд чи могла викликати питання. Проте в аеропорту Анталії виникли проблеми. На паспортному контролі одна жінка влаштувала нам цілий допит. Підозрюю, що ми просто чимось їй не сподобалися. Вона почала розпитувати нас буквально про все: в якому готелі зупинимося, в яких номерах… Ми відповідали, показували документи, після чого чотирьом з нас сказали пройти повторний тест на коронавірус прямо в аеропорту. З якої причини, невідомо. На бланки з результатами наших тестів, зроблених в Україні, ніхто навіть не глянув. Це було дивно, але оскільки кожна країна залишає за собою право направити на повторний тест, ми не заперечували.

Мене і трьох моїх подруг підвели до лаборантки, у якої маска була спущена на підборіддя. Руками без рукавичок вона взяла паличку для забору матеріалу та одним кінцем лізла мені й в ніс, і в рот. Після чого дві пробірки — мою і ще однієї дівчинки — навіть не підписала! Просто поклала їх на стіл. Ми були в шоку від цієї антисанітарії. Після цього нас відпустили, і ми поїхали в готель Sherwood Suites Resort.

В готелі встигли сходити в басейн і якраз збиралися вітати нашу подружку з днем народження. Як раптом о 22:30 в наш номер постукали. Я в той момент була в душі, і до мене прибігла налякана подружка: «Тебе хоче бачити персонал готелю. Кажуть, у тебе позитивний тест на коронавірус».

— У вас були якісь симптоми?

— У тому-то й справа, що ні. Я перехворіла на ковід ще взимку. А з огляду на те, в яких умовах нам робили тести, були всі підстави сумніватися у правдивості результатів. Попросила співробітників готелю показати документ з моїм результатом. Вони довго цього не робили, і тільки за десять хвилин співробітниця готелю показала мені на екрані свого телефону шматочок папірця, де було написано positive. При цьому я навіть не побачила на цьому папері свого прізвища. Сказала, що хочу зараз же пройти повторний тест, тому що це явно якась помилка. «Добре, ми викличемо лікарів і вам зроблять тест, — відповіла співробітниця. — Але поки ви повинні пройти зі мною в ізолятор».

Ізолятор — це номер в іншій частині готелю, призначений для самоізоляції туристів, у яких підтвердився коронавірус. Мені дали воду, сказали підготувати документи й чекати лікаря. Але лікар так і не прийшов. А в номері-ізоляторі я виявила відро для сміття з великою кількістю використаних паличок для ПЛР-тестів. Виявляється, навіть у п'ятизірковому готелі, який позиціює себе як елітний, може бути така антисанітарія. Я захотіла, щоб мене переселили в інший номер. На щастя, хоча б це вони зробили.

Ще мені принесли якісь таблетки. Це було зовсім дивно, адже мене не оглядав лікар. Мені навіть температуру не міряли! Проте співробітники готелю сказали пити ці таблетки — «ви ж хворієте». Я надіслала фотографію упаковки своїй мамі-лікарці. Вона сказала, що це якісь противірусні. Я, звісно, не стала їх пити. Мало того, потім з'ясувалося, що упаковка коштувала 135 доларів, і, якби я почала приймати ці ліки, мені б ще довелося за них заплатити.

— Вам чи страховій компанії?

— Із цим теж все цікаво. Вирушаючи до Туреччини, ми з дівчатками оформляли страхування, що покриває випадки з COVID. Я відразу ж звернулася в страхову, докладно описала їм усе, що зі мною сталося. І з'ясувала, що моя страховка покриває тільки випадки госпіталізації та стаціонарного лікування ковіду. А якщо форма легка або безсимптомна, то й лікування, і ізоляцію оплачуєш сам. Нам цього при оформленні страхування ніхто не сказав. А ми, чесно кажучи, не вчитувалися в договір.

— Повторний тест вам так і не зробили?

— Ні. Коли наступного дня я знову запитала про це у працівників готелю, мені заявили, що згідно з чинними в країні правилам повторний тест зроблять лише за 10 днів. А оскільки тур у мене був всього на три дні, за наступні сім днів в номері-ізоляторі готелю я ще й сама повинна буду сплатити! Моїх подруг в той час вже відправили додому — як людей, які зі мною контактували. В цілому вони заплатили за триденний тур 90 тисяч гривень, а пробули в готелі лише один день. Гроші за наступні два дні їм ніхто не повернув.

У відрі для сміття в номері-ізоляторі, куди направили українку, лежали використані палички для ПЛР-тестів (фото зі сторінки Ярини Брунарської в інстаграмі))

Ярина підняла на ноги всіх, кого могла:

— Зверталася до консула, паралельно до юристки з України, яка займається подібними випадками, викликали навіть туристичну поліцію. Ми задіяли навіть чоловіка маминої подруги, яка живе в населеному пункті, де знаходиться готель. Він теж приходив і намагався вести переговори, але марно.

Тим часом юристка з України, яка продовжувала закидати готель листами та скаргами, розповіла, що в її практиці подібні випадки вже були. Не в цьому готелі, але теж в Туреччині. Коли людей без пояснення причин направляли в аеропорту на ПЛР-тест, після чого приходив позитивний результат і турист не міг домогтися повторного аналізу. Юристка каже, були навіть випадки, коли наші громадяни вилазили з вікон готелю і намагалися втекти в незалежні лабораторії, щоб перездати тест. Природно, їх ловили та штрафували за порушення режиму ізоляції.

«Туреччина визнає тільки перший позитивний тест. Другий можна робити лише на десятий день»

Про аналогічну ситуацію на початку серпня у фейсбуці розповіла турагентка Людмила Підхомутна: «03.08 група з 11 осіб прилетіла з робочою поїздкою в аеропорт Анталії… Було заброньовано готель Mukarnas Resort & Spa Hotel, організовано конференц-зал. І тут одного туриста в аеропорту просять кудись піти… Без пояснень беруть у нього тест (на коронавірус. — Авт.). Умови антисанітарії кричущі (при цьому турист летів з негативним ПЛР, взятим за добу до вильоту і з усіма належними документами). Відпускають і кажуть: «Це так, для перевірки, нічого страшного». Турист спокійно їде в готель… О 1:00 ночі співробітники готелю знаходять його та просять їх з колегою переселитися. Потім кажуть, що прийшов тест з позитивним результатом.

Туристів переселили в інший номер. На ранок в іншого колеги беруть тест, результат отримують негативний, і йому дозволяють вийти. А туристу з позитивним тестом приносять пачку таблеток і кажуть випити відразу вісім штук і ще стільки ж протягом дня. Це за умови відсутності обстеження і будь-якої симптоматики! Просимо викликати лабораторію, доктора або дозволити лягти в клініку на обстеження. Всі витрати готовий оплатити сам турист… Нам відмовляють і мотивують це тим, що вони в готель не пустять нікого, крім «свого лікаря». А «свій» доктор нічого переробляти не збирається. Повторний тест можна зробити тільки через 10 днів. А в туриста робота, конференції, та виліт назад за шість днів".

За словами Людмили, в готелі туристу показали постанову МОЗ Туреччини, де сказано, що повторний тест належить здавати тільки через 10 днів.

«Але ця постанова має рекомендаційний характер, — стверджує Людмила. — Проте до туриста не пускали лабораторію три дні. Після довгих переговорів і загроз, що викличемо туристичну поліцію, погодилися. Ми знайшли лабораторію, все оплатили… У туриста взяли повторний тест — він негативний. Але при цьому в лабораторії сказали, що не можуть внести новий результат у базу, оскільки термін попереднього результату ще не закінчився».

У коментарях під цим постом у фейсбуці представниця готелю Mukarnas Resort & Spa Hotel підтвердила, що такий випадок був, і зазначила, що провини готелю в цьому немає — мовляв, в країні зараз діє такий порядок: «Туреччина визнає дійсним лише перший позитивний тест. Другий можна робити лише на десятий день».

Виходить, що у подібній ситуації може опинитися кожен турист. Тому що країна залишає за собою право без пояснення причин попросити того, хто виїжджає, перездати тест.

І якщо він раптом виявиться позитивним, а людина мала нещастя взяти тур менше, ніж на десять днів, за десятиденну ізоляцію в готелі (до моменту здачі повторного тесту) доведеться доплатити, якщо страховка не покриває ізоляцію при підтвердженому ковіді.

Що ж стосується Ярини Брунарської, то їй все ж вдалося вирватися з Туреччини через три доби.

— Мені пощастило з юристкою, — зізнається дівчина. — Вона підняла на ноги буквально всіх і домоглася, щоб до мене в готель приїхали представники приватної турецької лабораторії. Вони взяли повторний тест, який показав негативний результат. Довелося заплатити за нього 60 доларів, але це краще, ніж оплачувати сім додаткових днів в номері-ізоляторі. В результаті я повернулася в Україну тим рейсом, яким і мала летіти назад разом з подружками. Дівчата, до речі, зараз намагаються повернути гроші за два дні туру. Подали заяву туроператору, але відповідь поки не отримали.

«Під час оформлення страховки, стежте, щоб там був прописаний пункт про ізоляцію»

Чи є шанс у такому випадку домогтися компенсації? Юристи кажуть, що є.

— Тут потрібно дивитися умови договорів з туроператором і страховою компанією. Але домогтися компенсації за тур, який, по суті, не відбувся через помилковий результат тесту на коронавірус, цілком реально, — повідомив «ФАКТАМ» старший партнер адвокатської компанії «Кравець і партнери» Ростислав Кравець. — Якщо ж не вдасться стягнути кошти з туроператора, необхідно буде звертатися до організації, яка ухвалювала рішення про ізоляцію туриста, і для цього вже доведеться наймати адвоката в Туреччині. Процес нелегкий, але шанси є. Крім того, я раджу в будь-якому випадку направити скаргу до Міністерства туризму Туреччини та максимально широко висвітлити ситуацію. Туреччина дорожить своєю репутацією туристичної країни. І якщо подібні випадки будуть повторюватися, для країни будуть колосальні втрати — репутаційні та, як наслідок, фінансові.

— У страховій компанії туристці, яка отримала позитивний результат тесту на ковід, відмовили у виплатах, мотивуючи це тим, що її страховка покриває тільки госпіталізацію, але не лікування в умовах ізоляції. Хоча в страховому полісі було написано, що вона просто «покриває випадки COVID-19».

— На жаль, цей випадок не поодинокий. Нацбанк не може впоратися зі своїми функціями регулятора діяльності страхових компаній, і на цьому ринку царює безлад. Давно вже має бути розроблений типовий договір страхування туристів у випадках з COVID-19. Але поки цього немає, і недобросовісні страхові фірми цим користуються. Людина впевнена, що оформляє страховку, яка покриває всі випадки з коронавірусом, а на ділі виявляється, що це зовсім не так. Тому під час оформлення страховки перш за все стежте, щоб там був прописаний пункт про ізоляцію. У договорі, який підписує клієнт, цієї інформації може не бути. Тому я порекомендував би вимагати в компанії правила страхування. У них більш детально розписано все, що покриває медична страховка.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про посилення карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу, в країнах, де люблять відпочивати українці, зокрема на курортах Таїланду.

На фото в заголовку: «Як потім з'ясувалося, моя страховка покривала тільки випадки госпіталізації та стаціонарного лікування ковіду. А якщо форма легка або безсимптомна, то лікування та ізоляцію оплачуєш сам», — каже Ярина

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