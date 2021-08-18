Трупи медуз і «зелений» пляж: туристи розповіли, чи варто їхати в Щасливцеве

На популярному курорті в Щасливцевому (Арабатська стрілка) туристи скаржаться на нову напасть — весь пляж затягнуто «павутиною» висохлих водоростей, а воді плаває їх різновид червоного кольору.

Відео в групі в Facebook виклала користувач з ніком Інна К.

У кадр потрапила відносно чиста морська вода, в якій дійсно можна помітити якісь згустки.

Коментарі під відео залишили як оптимісти (вони запевняють, що водорості після шторму є завжди, зате море тепер — супер), так і песимісти (припустили, що воді плавають нутрощі обридлих всім медуз).

Відзначимо, що раніше схожі згустки бачили на узбережжі Чорного моря в районі Одеси.

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