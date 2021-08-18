Відправлений до Афганістану за українцями літак не може сісти в Кабулі, — командування Повітряними силами ЗСУ

Україна, яка евакуйованих з Кабулу близько 80 осіб 16 серпня, направила до Афганістану військово-транспортний літак, проте екіпаж ще не отримав підтвердження від афганської сторони для виконання цієї місії.

Як повідомляють у командуванні ВПС ЗС України, з Борисполя до Кабулу вилетів літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації.

«Наразі немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабулу, де ситуація залишається частково неконтрольованою. Крім того, ще не отримано дозвіл на зліт і безпечний вихід літака з території Афганістану. Тому поки літак Іл-76МД перебуває в аеропорту Маскат (Султанат Оман), де чекає рішення даних питань та дозволу на евакуацію», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що евакуації з Афганістану чекають, у тому числі, й 12 українців — колишніх військовослужбовців, які працювали у Кабулі за контрактом з компанією, що співпрацює з ООН.

Фото зі сторінки командування ВПС ЗСУ у соціальних мережах.

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