Бойовики на Донбасі підігнали важке озброєння до населених пунктів

На Донбасі бойовики, які систематично обстрілюють позиції підрозділів ООС з артилерійських систем, підігнали важке озброєння до населених пунктів з мирними жителями на тимчасово окупованих територіях.

«Значну кількість озброєння спостерігачі СММ ОБСЄ зафіксували поблизу населених пунктів, що дозволяє збройним формуванням РФ вести провокаційний вогонь з подальшим поширенням фейкових звинувачень Збройних Сил України в обстрілі житлових кварталів», — заявили в штабі ОС.

Зокрема, спостерігачі зафіксували РСЗО БМ-21 «Град» біля населеного пункту Мирне, а ЗРК 9К33 «Оса» — в окупованому населеному пункті Велике Оріхове. Озброєння розміщено з порушенням лінії відводу.

«БПЛА малого радіусу дії СММ ОБСЄ зафіксував на тимчасово окупованій території Донецької області, поблизу населеного пункту Покровка, 3 одиниці РСЗО БМ-21 „Град“, які розміщені з порушенням лінії відведення, 17 одиниць танків, 3 одиниці причіпних гаубиць 2А65 „Мста-Б“, 3 одиниці самохідних гаубиць 2С1 „Гвоздика“ і 3 міномети, розміщені за межами виділених місць зберігання. Крім того, у зоні безпеки знаходиться 22 одиниці бойових броньованих машин», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 11 серпня на Донбасі загинув мирний житель — бойовики обстріляли Новоселівку Другу з артилерійських систем калібру 122-мм.

Фото з Вікіпедії.

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