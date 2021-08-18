З 1 жовтня в Україні почнуть діяти нові тарифи на електроенергію для населення

Після довгих дискусій про необхідність змінити вартість електроенергії, уряд таки вирішив знизити тарифи для населення, але з 1 жовтня. З цієї дати домогосподарства, які споживають менше 250 кВт-год на місяць, платитимуть по 1,44 грн за кВт-год. Для тих, хто споживає більше електроенергії, ціни залишать на нинішньому рівні — 1,68 грн кВт-год. Однак, справедливості заради, варто відзначити, що в порівнянні з минулим роком тарифи зросли. Адже до 31 грудня 2020 року діяв пільговий тариф, коли при споживанні в місяць менше 100 кВт-год люди платили всього 90 коп за кВт-год. Як звернув увагу економічний експерт Віктор Скаршевський, раніше українці платили по 342 грн за 250 кВт-год, а після 1 жовтня доведеться віддати 360 грн. Тобто фактично, вартість електроенергії для населення не знизилася, а зросла.

Не в захваті від урядових ініціатив і енергетики, оскільки нововведення потрібно за рахунок чогось фінансувати. Прокоментувати ситуацію, що склалася в електроенергетиці, «ФАКТИ» попросили заступника директора ТОВ «АВГУСТА» (Група Tolk) Олега Наумика.

— Чи справді відбулося зниження тарифу на електроенергію? Адже в минулому році тарифи були набагато нижче, але з січня їх підняли і вирівняли для всіх категорій.

— Нове ПСО (Public Service Obligations) дійсно передбачає зниження тарифу з 1,68 до 1,44 грн за кВт-год на обсяг споживання до 250 кВт-год на місяць включно. Для побутових споживачів дане зниження стало приємною несподіванкою. Після невдалої спроби скасувати пільги на початку цього року уряд прийняв заходи для компенсації наслідків ліквідації пільгових тарифів для населення окремих категорій: спеціальний тариф для опалення споживачам, які споживають менше 100 кВт-год, і для мешканців 30-кілометрової зоні від атомних станцій. Мабуть, це рішення було досить складним для Кабінету міністрів України. Не дарма це питання переносилося щомісяця з весни 2021 року.

Запропонований варіант ПСО, безсумнівно, є максимально простим, адже всі варіанти, запропоновані раніше, передбачали складнощі реалізації з боку Постачальників Універсальних Послуг (ПУП) і Операторів Систем Розподілу (ОСР). Альтернативні варіанти розглядали сегментацію споживачів в залежності від обсягів споживання, але операційно встановити щомісячний контроль було б просто неможливо.

Об'єктивно оцінюючи ситуацію в енергетиці, яка сильно погіршується з відкриттям нового ринку, учасники останнього чекали підвищення тарифу, так як чинний не покриває вартість основного елемента складової кінцевої ціни. Йдеться про вартість електроенергії, яка тримається вище 2 грн за кВт-год. При цьому витрати на утримання мереж «Укренерго» і ОСР в деяких регіонах перевищують пільговий тариф.

— За рахунок чого держава збирається компенсувати так зване зниження тарифів на електроенергію для населення?

— Ця функція покладена на основних гравців ринку. Компанії «Укргідроенерго» і «Енергоатом» — останні сильні карти в руках у представників влади. З урахуванням проблем цих підприємств складається враження, що гра буде недовгою. Це нагадує гру в покер, в якій гравець при програші робить ставку «Все або нічого» на догоду популістському рішенню утримати електорат. Їхні бажання абсолютно зрозумілі, але механізм не той, адже під пільговий тариф потрапляють і споживачі з обсягом понад 250 кВт-год на місяць. Загальна сума пільг за рахунок даного зниження, яку потрібно компенсувати, становить 860 млн грн на місяць або 10 млрд грн на рік.

Держава повинна піклуватися про своїх громадян, але це завдання Міністерства соціальної політики, і аж ніяк не Міністерства енергетики. Захищати незабезпечене населення держава повинна, але точково — лише нужденних. Основною проблемою енергетичного ринку як і раніше є перехресне субсидування.

— Які наслідки може мати рішення Кабміну?

— Наслідки таких рішень ми можемо бачити вже зараз. Основні учасники ПСО — «Укргідроенерго», «Енергоатом» і гарантований покупець вже встигли накопичити достатньо боргів, і їхня сума буде тільки зростати. Вважаю, що незабаром ми повернемося до цього питання знову, так як проблеми населення тимчасово вирішені, а владнання проблем енергетики просто відкладено. Так що нові постанови Кабміну в сфері енергетики не за горами, — підсумував Олег Наумик.

До речі, на відміну від електроенергії, природний газ постійно дорожчає. Щоб якось економити, в будинках і квартирах встановлюють газові лічильники. Нещодавно Верховна Рада в черговий раз продовжила кінцевий термін встановлення лічильників побутовим споживачам природного газу до 1 січня 2023 року. Після цієї дати до громадян, які не встановили прилад обліку, можуть бути застосовані штрафні санкції.

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