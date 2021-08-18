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Україна

У Києві призупинять вакцинацію: названа причина

12:54 18 серпня 2021
вакцинація

У Києві на два дні призупиняють вакцинацію українців проти коронавірусної інфекції — це пов'язано із святкуванням Дня незалежних України 24 серпня.

Як повідомляють у столичній міській державній адміністрації, пункти вакцинації в медичних установах, а також Центри масової вакцинації не працюватимуть у понеділок, 23 серпня, і у вівторок, 24 серпня.

«Пропонуємо киянам, у першу чергу тим, хто у ці дати повинен пройти ревакцинацію, зробити щеплення другою дозою раніше (21−22 серпня) або починаючи з 25 серпня», — додали у КМДА, опублікувавши на своєму сайті перелік пунктів, де можна зробити щеплення проти ковіду.

Нагадаємо, що видані в Україні COVID-сертифікати в електронній формі незабаром зможуть використовуватися для подорожей. Так, у липні почалося бета-тестування сертифікатів у програмі «Дія» на iOS, а наразі стартує такий же процес на Android-пристроях.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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