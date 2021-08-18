В Україні з’являться нові банкноти 100 та 500 гривень

З 20 серпня Нацбанк введе в обіг дві пам’ятні банкноти до Дня Незалежності України

Українці вже встигли звикнути до нового вигляду грошових знаків та до банкноти номіналом 1000 гривень. Але держава підготувала черговий сюрприз — нові, ювілейні банкноти. Національний банк України 20 серпня 2021 року введе в обіг дві пам’ятні банкноти номіналами 100 та 500 гривень, присвячені 30-річчю Незалежності України. Пам’ятні банкноти відтворюють дизайн банкнот номіналом 100 та 500 гривень і водночас мають важливу відмінність — на їхньому лицьовому боці нанесена айдентика (символіка) до святкування 30-ї річниці Незалежності України.

100 гривень

100 гривень (зворотний бік купюри)

Пам’ятна банкнота номіналом 100 гривень зразка 2014 року з підписом голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА. Рік випуску — 2021. Розмір банкноти — 75×142 мм; тираж — 30 000 штук. Основний малюнок лицьового боку — портрет Тараса Шевченка; основний малюнок зворотного боку — зображення будівлі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року. Додатково на її лицьовому боці на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику — «30 років Незалежності України». Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти.

500 гривень

500 гривень (зворотний бік)

Пам’ятна банкнота номіналом 500 гривень зразка 2015 року з підписом голови Національного банку України Кирила Шевченка серії ЯА. Рік випуску — 2021. Розмір банкноти — 75×154 мм; тираж — 30 000 штук. Основний малюнок лицьового боку — портрет Григорія Сковороди; основний малюнок зворотного боку — зображення будівлі Києво-Могилянської академії. Пам’ятна банкнота містить усі елементи захисту банкноти номіналом 500 гривень зразка 2015 року. Додатково на її лицьовому боці на місці водяного знака нанесено трафаретним друком спеціальною оптично-змінною фарбою святкову айдентику — «30 років Незалежності України». Цей напис поступово змінює колір під час зміни кута нахилу банкноти.

Про реалізацію пам’ятних банкнот

В НБУ повідомили, що пам’ятні банкноти вже доступні у системі онлайн-замовлень, а також реалізовуватимуться через інтернет-магазин нумізматичної продукції Нацбанку та банками-дистриб'юторами. Ціна пам’ятної банкноти номіналом 100 гривень — 114 гривень, пам’ятної банкноти номіналом 500 гривень — 512 гривень.

Варто нагадати, що це не перші ювілейні банкноти в історії незалежної України. У 2011 році на честь відзначення 20-ї річниці створення Національного банку України була випущена пам’ятна банкнота номіналом 50 гривень, а у 2016 році до 160-річчя від дня народження видатного українського письменника Івана Франка — пам’ятна банкнота номіналом 20 гривень.

Варто нагадати, що у соцмережах вже досить тривалий час діють групи фальшивомонетників, що пропонують українцям задешево придбати фальшиві гривні, долари, євро, які не можна відрізнити від справжніх. Тому Національний банк застерігає громадян від купівлі підробок в будь-яких місцях, зокрема і в мережі інтернет, оскільки за це передбачена кримінальна відповідальність, а також такі дії призведуть до втрати громадянином своїх коштів.

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